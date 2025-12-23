scorecardresearch
 
'धाकड़ बीरा' से 'सुमन इंदौरी' तक, 2025 में इन टीवी शोज पर लगा ताला, नहीं मिली TRP

साल 2025 कई टीवी शोज के लिए बुरा साबित हुआ, क्योंकि कई सीरियल्स को इस साल दर्शकों के खराब रिस्पॉन्स की वजह से बंद करना पड़ा. इस लिस्ट में कई फेमस शोज का नाम भी शामिल है. जानना नहीं चाहेंगे आप?

इस साल बंद हुए ये टीवी शोज (Photo: Instagram @dhaakadbeera, @ashnoorkaur)
इस साल बंद हुए ये टीवी शोज (Photo: Instagram @dhaakadbeera, @ashnoorkaur)

इस साल कई नए शोज ने टीवी पर दस्तक दी. कुछ शोज को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पन्स मिसा. लेकिन कई सीरियल ऐसे भी रहे, जो लोगों को एंटरटेन करने में चूक गए. फीके रिस्पॉन्स और कम टीआरपी की वजह से कई शोज पर कुछ ही वक्त में ताला लग गया. आइए ऐसे ही टीवी सीरियल्स के बारे में जानते हैं, जिनके लिए 2025 अच्छा साबित नहीं हुआ और उन्हें बंद करना पड़ा. 

धाकड़ बीरा

कलर्स टीवी पर बड़ी उम्मीदों के साथ बहन-भाई के प्यार पर बेस्ड शो 'धाकड़ बीरा' शुरू किया गया था. जुलाई 2025 में ये शो ऑनएयर हुआ था. मगर सीरियल की कहानी लोगों के दिलों को छू नहीं पाई. दर्शकों के खराब रिस्पॉन्स को देखते हुए इस शो से कुछ महीनों बाद नवंबर 2025 में ही बंद कर दिया गया था. 

बड़े अच्छे लगते हैं 4
एक्ट्रेस शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा का शो 'बड़े अच्छे लगते हैं 4' जून में टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था. मगर सितंबर 2025 इसे बंद करना पड़ा था, क्योंकि सीजन 4 को पहले के सीजन्स जितना प्यार नहीं मिला. टीआरपी की रेस में ये शो काफी पीछे रह गया था. 

सुमन इंदौरी 
एक्ट्रेस अशनूर कौर और जैन इमाम स्टारर टीवी शो 'सुमन इंदौरी' सितंबर 2024 में शुरू हुआ था. शो को ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला. मगर अप्रैल 2025 इस शो पर भी ताला लग गया था. 

A post shared by Ashnoor Kaur (@ashnoorkaur)

इस इश्क का रब राखा
ये स्टार प्लस का एक पॉपुलर हिंदी टीवी शो था. इसमें एक्टर फहमान खान और सोनाक्षी बत्रा लीड रोल में नजर आए थे. शुरुआत में शो को दर्शकों का प्यार मिला. मगर फिर शो की गिरती व्यूअरशिप की वजह से इसे अप्रैल 2025 में बंद कर दिया गया था. 

दीवानियत
टीवी शो 'दीवानियत' नवंबर 2024 में शुरू हुआ था. मेकर्स को भी इस शो से काफी उम्मीदें थीं. मगर शो दर्शकों का मनोरंजन करने में पूरी तरह से फेल हो गया. ऐसे में सिर्फ 79 एपिसोड के बाद जनवरी 2025 में शो को बंद करना पड़ा था. 

