scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'द 50' में यूट्यूबर रचित सिंह से भिड़े करण पटेल, गुस्से में एक्टर ने छोड़ा शो?

'द 50' रियलिटी शो के सेट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कहा जा रहा है कि टीवी एक्टर करण पटेल ने यूट्यूबर रचित सिंह से लड़ाई के बाद शो छोड़ दिया है. सवाल है कि आखिर ये फैसला एक्टर ने क्यों लिया?

Advertisement
X
करण ने छोड़ा शो? (Photo: Instagram @ankzbhargava)
करण ने छोड़ा शो? (Photo: Instagram @ankzbhargava)

टीवी रियलिटी शो 'द 50' ऑडियंस के बीच बज बनाने में कामयाब दिख रहा है. हर दिन शो में नया हंगामा खड़ा हो रहा है, जिससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है. यूट्यूबर्स ने शो में नई जान फूंक दी है. मैक्सटर्न और एल्विश यादव के दोस्तों की लड़ाई ने खूब सुर्खियां बटोरी थी. अब एक नए पंगे ने शो में बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है.

करण पटेल ने सचमुच छोड़ा 'द 50' शो?

IWM Buzz की रिपोर्ट अनुसार, टीवी एक्टर करण पटेल और यूट्यूबर रचित सिंह रोझा के बीच एक भयंकर लड़ाई हो गई है. ये मामला इतना बड़ा हो गया कि अब करण के शो छोड़ने की बातें सामने आने लगी हैं. कहा जा रहा है कि एक्टर ने शो में बढ़ रही हिंसा पर नाराजगी जताई है. उनके मुताबिक, शो का फॉर्मेट टास्क खेलना और स्ट्रैटिजी बनाना है, ना कि लड़ाई-झगड़ा करना. 

सम्बंधित ख़बरें

Prince Narula,Karan Patel
'12 सेकंड से ज्यादा एक्टिंग नहीं होती', इन्फ्लुएंसर्स पर भड़के टीवी एक्टर
Sapna Choudhary
Haryanvi Star sapna Choudhary ने किया नस्लवादी कमेंट!
Karan patel confirms participating The 50 reality show
6 साल बाद टीवी पर कमबैक कर रहे करण पटेल, बताया क्यों 'द 50' शो जीतने का रखते हैं दम
Karan Patel The 50 Show
बिग बॉस को किया इनकार, अब 'द 50' के लिए क्यों हुए राजी? एक्टर का खुलासा
Karan patel confirms participating The 50 reality show
6 साल से एक्टर के पास नहीं था काम, अब 'द 50' में दिखाएगा दम, कंफर्म हुई एंट्री

हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, पोस्ट या प्रोमो रिलीज नहीं किया गया है. लेकिन अगर ऐसा होता है, तो ये करण के फैंस के लिए काफी शॉकिंग खबर होगी. एक्टर करीब 6 साल के बाद काम पर वापस लौटे थे. उनकी जर्नी शो में शुरू होने ही वाली थी. अब करण ने सचमुच शो छोड़ा है या नहीं ये वक्त आने पर पता चलेगा. 

Advertisement

'द 50' के पांच एपिसोड्स ने मचाया बवाल

करण और रचित सिंह रोझा की लड़ाई से पहले शो में मैक्सटर्न और एल्विश के दोस्तों की लड़ाई के कारण एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया था. मैक्सटर्न ने एल्विश के खिलाफ कई बातें कही थीं, जिससे उनके दोस्त खफा हुए और फिर उन्होंने मैक्सटर्न के साथ धक्का-मुक्की की. अर्चित कौशिक, लवकेश कटारिया एक अकेले मैक्सटर्न पर भारी पड़े, जिसके बाद लायन को घर में आना पड़ा. लायन ने अर्चित के खिलाफ फैसला लिया और उन्हें शो छोड़ने के लिए कहा. 

बीते पांच एपिसोड्स में 'द 50' शो के अंदर कई लड़ाइयां हो गई हैं, जिसमें से किसी में भी करण पटेल खुश नहीं दिखे. दूसरे ही एपिसोड के दौरान रजत दलाल और दिग्विजय राठी की जमकर हाथापाई हुई. उस दौरान करण ने कहा था कि वो ऐसी जगह नहीं रह पाएंगे, जहां इतनी हिंसा होती हो. 'द 50' शो में अब 45 दिन बचे हैं और 50 सेलेब्स में से अब सिर्फ 46 सेलेब्स बाकी हैं. अगर आज रात के एपिसोड में करण बाहर होते हैं, तो शो में 45 सेलेब्स बच जाएंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement