scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आ रहा रियलिटी शोज का बाप 'The 50', नहीं होंगे रूल्स-भिड़ेंगे 50 खिलाड़ी, कैसे खेला जाएगा गेम?

'द 50' एक नया रियलिटी शो है जिसमें 50 कंटेस्टेंट बिना किसी नियम के खेलेंगे. शो जल्द कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट होगा. शो में खिलाड़ियों को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाएगी, उन्हें खुद ही गेम में आगे बढ़ने के लिए रणनीति बनानी होगी. निक्की तंबोली, अभिषेक बजाज, प्रिंस नरूला को शो का ऑफर मिलने की चर्चा है.

Advertisement
X
50 खिलाड़ियों के साथ शुरू होगा The 50 (Photo: Screengrab)
50 खिलाड़ियों के साथ शुरू होगा The 50 (Photo: Screengrab)

टीवी पर बड़ा धमाका होने वाला है. एक ऐसा रियलिटी शो आने वाला जो इंडियन ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा. एक ऐसा शो दस्तक देने वाला है जिसे सभी रियलिटी शोज का बाप कह रहे हैं. इसका नाम 'The 50' जितना तगड़ा है, उतनी ही तगड़ी थीम ये शो लेकर आ रहा है. जहां 10-20 नहीं बल्कि पूरे 50 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे. ये शो और इसकी थीम सबसे यूनीक होने वाली है.

'The 50' फ्रेंच सीरीज Les Cinquante पर बेस्ड है. इसका अमेरिकन वर्जन 'd Los 50', 2023 में टेलीकास्ट हुआ था. अब फैंस को इसका इंडियन वर्जन देखने को मिलेगा. जानते हैं कैसे खेला जाएगा ये शो?

क्या है 'द 50' शो की थीम?
बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन इस शो को टीज किया गया था. तभी से इसे लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बन चुकी है. शो में 50 खिलाड़ी बिना किसी रूलबुक के गेम खेलेंगे. एक शानदार महल में खिलाड़ियों को रखा जाएगा. ज्यादातर रियलिटी शो में एक जैसा पैटर्न, टास्क, रूल्स, एलिमिनेशन और रिपीट का फॉर्मेट होता है. लेकिन इस शो का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. यहां कंटेस्टेंट्स को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाएगी. इसका मतलब उन्हें गेम में आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता निकालना होगा.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

सम्बंधित ख़बरें

Tanya Mittal (Photo:X/@HotstarReality)
विधायक की दुल्हन बनेंगी तान्या मित्तल? शादी की हो रही चर्चा, क्या है सच
Farrhana Bhatt recalls getting targeted after destroying neelam giri letter
'बिग बॉस' में फरहाना ने चिट्ठी फाड़ घरवालों से लिए थे पंगे, बोलीं- मजा आ रहा था...
Pawan Singh
नंबर 1 शो बना Bigg Boss 19, गिराई Anupamaa की रेटिंग!
Pawan Singh, Salman Khan
जो सलमान न कर पाए, पवन सिंह ने कर दिखाया, नंबर 1 शो बना बिग बॉस
Gaurav Khanna on Farrhana Bhatt
गौरव खन्ना की पार्टी में क्यों नहीं दिखीं तान्या-फरहाना? एक्टर ने तोड़ी चुप्पी

बाकी खिलाड़ियों के साथ अलायंस बनाना होगा, गेम में खुद को सुरक्षित करने के लिए दूसरे खिलाड़ी को धोखा देते हुए भी देखा जाएगा. लगातार शो में माइंड गेम खेलना होगा. इस शो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होगा, कंटेस्टेंट्स गेम जीतने के प्रेशर में अपनी समझ के हिसाब से फैसले लेंगे. कंटेस्टेंट्स को कई सारी चुनौतियों का सामना करना होगा. ये एक सर्वाइवल गेम है, जहां पर एक्शन, थ्रिल और एंटरटेनमेंट सब 50 फीसदी ज्यादा होगा.

Advertisement

अभी तक शो की प्रीमियर डेट का ऐलान नहीं हुआ है. इसे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. इसका प्रोमो काफी दमदार था. इसमें एक शख्स ने लायन मास्क पहना हुआ है. वो अपनी दमदार आवाज में शो से जुड़ी जानकारी देता है. अब ये शख्स शो का होस्ट है या फिर बस इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए है, शो के शुरू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा.

किन सेलेब्स का नाम आया सामने?
शो में टीवी, फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स के अलावा इंफ्लुएंसर्स भी नजर आएंगे. निक्की तंबोली, अभिषेक बजाज, रजत दलाल, मनीषा रानी, बसीर अली, प्रिंस नरूला, संभावना सेठ, फुकरा इंसान, तान्या मित्तल जैसे कई सेलेब्स को इसका ऑफर मिलने की चर्चा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement