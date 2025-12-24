आ रहा रियलिटी शोज का बाप 'The 50', नहीं होंगे रूल्स-भिड़ेंगे 50 खिलाड़ी, कैसे खेला जाएगा गेम?

टीवी पर बड़ा धमाका होने वाला है. एक ऐसा रियलिटी शो आने वाला जो इंडियन ऑडियंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा. एक ऐसा शो दस्तक देने वाला है जिसे सभी रियलिटी शोज का बाप कह रहे हैं. इसका नाम 'The 50' जितना तगड़ा है, उतनी ही तगड़ी थीम ये शो लेकर आ रहा है. जहां 10-20 नहीं बल्कि पूरे 50 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे. ये शो और इसकी थीम सबसे यूनीक होने वाली है.

'The 50' फ्रेंच सीरीज Les Cinquante पर बेस्ड है. इसका अमेरिकन वर्जन 'd Los 50', 2023 में टेलीकास्ट हुआ था. अब फैंस को इसका इंडियन वर्जन देखने को मिलेगा. जानते हैं कैसे खेला जाएगा ये शो?

क्या है 'द 50' शो की थीम?

बिग बॉस 19 के फिनाले के दिन इस शो को टीज किया गया था. तभी से इसे लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बन चुकी है. शो में 50 खिलाड़ी बिना किसी रूलबुक के गेम खेलेंगे. एक शानदार महल में खिलाड़ियों को रखा जाएगा. ज्यादातर रियलिटी शो में एक जैसा पैटर्न, टास्क, रूल्स, एलिमिनेशन और रिपीट का फॉर्मेट होता है. लेकिन इस शो का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है. यहां कंटेस्टेंट्स को कोई गाइडलाइन नहीं दी जाएगी. इसका मतलब उन्हें गेम में आगे बढ़ने के लिए खुद ही रास्ता निकालना होगा.

बाकी खिलाड़ियों के साथ अलायंस बनाना होगा, गेम में खुद को सुरक्षित करने के लिए दूसरे खिलाड़ी को धोखा देते हुए भी देखा जाएगा. लगातार शो में माइंड गेम खेलना होगा. इस शो की सबसे खास बात ये है कि इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होगा, कंटेस्टेंट्स गेम जीतने के प्रेशर में अपनी समझ के हिसाब से फैसले लेंगे. कंटेस्टेंट्स को कई सारी चुनौतियों का सामना करना होगा. ये एक सर्वाइवल गेम है, जहां पर एक्शन, थ्रिल और एंटरटेनमेंट सब 50 फीसदी ज्यादा होगा.

अभी तक शो की प्रीमियर डेट का ऐलान नहीं हुआ है. इसे जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा. इसका प्रोमो काफी दमदार था. इसमें एक शख्स ने लायन मास्क पहना हुआ है. वो अपनी दमदार आवाज में शो से जुड़ी जानकारी देता है. अब ये शख्स शो का होस्ट है या फिर बस इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए है, शो के शुरू होने के बाद ही मालूम पड़ेगा.

किन सेलेब्स का नाम आया सामने?

शो में टीवी, फिल्म इंडस्ट्री के सेलेब्स के अलावा इंफ्लुएंसर्स भी नजर आएंगे. निक्की तंबोली, अभिषेक बजाज, रजत दलाल, मनीषा रानी, बसीर अली, प्रिंस नरूला, संभावना सेठ, फुकरा इंसान, तान्या मित्तल जैसे कई सेलेब्स को इसका ऑफर मिलने की चर्चा है.

