पोपटलाल को नहीं मिली दुल्हन, गिरी तारक मेहता की TRP, तलाक केस ने 'क्योंकि...' को बनाया नंबर 1

बार्क की चौथे हफ्ते की रेटिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' नंबर 1 शो बन गया है. वहीं नागिन 7 की रेटिंग में गिरावट देखने को मिली है. सबसे शॉकिंग पोजिशन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की है. पोपटलाल की शादी के ट्रैक ने फैंस को इंप्रेस नहीं किया है. जानते हैं टॉप 10 शोज के बारे में...

'क्योंकि...' बना दर्शकों की पहली पसंद

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के ट्विस्ट एंड टर्न्स ने फैंस को एक्साइटेड किया हुआ है. तभी तो शो नंबर 1 पर काबिज है. शो पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर था. लेकिन इस बार अपनी बादशाहत बनाने में कामयाब हुआ है. क्योंकि में परी के तलाक का ट्रैक ऑडियंस ने पंसद किया है. तुलसी विरानी शांति निकेतन में लौट चुकी है. शो में आगे और भी धमाका होने वाला है. तुलसी के मर्डर की प्लानिंग होगी. नोयना और तुलसी को एक ही घर में देखना मजेदार होगा. अनुपमा की टीआरपी में बढ़त देखने को मिली है. शो तीसरे से दूसरे नंबर पर आया है.

तारक मेहता की गिरी टीआरपी

नागिन 7, जो कि पिछले वीक पहली पोजिशन पर था. इस बार टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है, शो तीसरे नंबर पर है. नागिन अनंता भारत के दुश्मनों और अपने परिवार के कातिलों को एक-एक कर ठिकाने लगा रही है. प्रियंका चाहर का काम लोगों को पसंद आ रहा है. आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार होंगे, उम्मीद है शो फिर से अपनी बादशाहत दिखाएगा. नंबर 4 पर 'तुम से तुम तक', 5वें पर 'लाफ्टर शेफ फाइनल फेस ऑफ' रहा. छठी रैंक पर वसुधा, 7वें पर 'गंगा माई की बिटियां', 8वें पर 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर', 9वें पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 10वीं रैंक पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने जगह बनाई है. पिछले वीक शो 12वीं पोजिशन पर था.

शो में जयपुर महोत्सव का खास सेगमेंट तैयार किया गया था. इसी महोत्सव के दौरान पोपटलाल की शादी का ट्रैक भी क्रिएट किया गया. लेकिन टीआरपी बताती है कि मेकर्स को ये स्टोरीलाइन खास पसंद नहीं आई. क्योंकि हर बार की तरह इस दफा भी मेकर्स ने ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया. पोपटलाल का इस बार भी दिल टूटा. उनकी शादी नहीं हो पाई. लगता है फैंस अब मेकर्स के झांसे में नहीं आने वाले हैं.

टीआरपी में रियलिटी शोज की रैंकिंग ने इस बार भी निराश किया है. इंडियन आइडल 28वें नंबर पर है. मास्टरशेफ इंडिया 36वीं पोजिशन पर है. हाल ही में नया शो 'द 50' शुरू हुआ है. देखना होगा ये शो बार्क रेटिंग में क्या कमाल दिखाता है.

