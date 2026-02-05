scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पोपटलाल को नहीं मिली दुल्हन, गिरी तारक मेहता की TRP, तलाक केस ने 'क्योंकि...' को बनाया नंबर 1

बार्क रेटिंग में 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' ने नंबर 1 पोजिशन हासिल की है. नागिन 7 की रेटिंग में गिरावट आई है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो का हालत भी खराब है. पोपटलाल की शादी के ट्रैक को दर्शकों ने पसंद नहीं किया.

Advertisement
X
तारक मेहता शो में नहीं हुई पोपटलाल की शादी (Photo: Screengrab)
तारक मेहता शो में नहीं हुई पोपटलाल की शादी (Photo: Screengrab)

बार्क की चौथे हफ्ते की रेटिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' नंबर 1 शो बन गया है. वहीं नागिन 7 की रेटिंग में गिरावट देखने को मिली है. सबसे शॉकिंग पोजिशन 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की है. पोपटलाल की शादी के ट्रैक ने फैंस को इंप्रेस नहीं किया है. जानते हैं टॉप 10 शोज के बारे में...

'क्योंकि...' बना दर्शकों की पहली पसंद
स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' के ट्विस्ट एंड टर्न्स ने फैंस को एक्साइटेड किया हुआ है. तभी तो शो नंबर 1 पर काबिज है. शो पिछले हफ्ते दूसरे नंबर पर था. लेकिन इस बार अपनी बादशाहत बनाने में कामयाब हुआ है. क्योंकि में परी के तलाक का ट्रैक ऑडियंस ने पंसद किया है. तुलसी विरानी शांति निकेतन में लौट चुकी है. शो में आगे और भी धमाका होने वाला है. तुलसी के मर्डर की प्लानिंग होगी. नोयना और तुलसी को एक ही घर में देखना मजेदार होगा. अनुपमा की टीआरपी में बढ़त देखने को मिली है. शो तीसरे से दूसरे नंबर पर आया है. 

तारक मेहता की गिरी टीआरपी
नागिन 7, जो कि पिछले वीक पहली पोजिशन पर था. इस बार टीआरपी में गिरावट देखने को मिली है, शो तीसरे नंबर पर है. नागिन अनंता भारत के दुश्मनों और अपने परिवार के कातिलों को एक-एक कर ठिकाने लगा रही है. प्रियंका चाहर का काम लोगों को पसंद आ रहा है. आने वाले एपिसोड और भी धमाकेदार होंगे, उम्मीद है शो फिर से अपनी बादशाहत दिखाएगा. नंबर 4 पर 'तुम से तुम तक', 5वें पर 'लाफ्टर शेफ फाइनल फेस ऑफ' रहा. छठी रैंक पर वसुधा, 7वें पर 'गंगा माई की बिटियां', 8वें पर 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर', 9वें पर 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' और 10वीं रैंक पर 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' ने जगह बनाई है. पिछले वीक शो 12वीं पोजिशन पर था. 

सम्बंधित ख़बरें

Shyam Pathak,Sunny Deol
Film Wrap: 'बॉर्डर 2' ने 'धुरंधर' को छोड़ा पीछे, पोपटलाल की शादी पर ट्रोल हुए 'तारक मेहता' मेकर्स
Taarak Mehta ka Ooltah Chashma, Naagin 7
TRP में 'नागिन' बनीं नंबर 1, तारक मेहता को बचा नहीं पाई पोपटलाल की शादी
Shyam Pathak
TRP के लिए पोपटलाल को रखा कुंवारा, भड़के फैंस, एक्टर ने तोड़ी चुप्पी
Bhabhi Ji Ghar Par Hai Film set to release next month
बड़े पर्दे पर आ रहीं 'भाभीजी', सुपरहिट शोज पर पहले भी बनीं फिल्में, मिली सक्सेस?
Dilip Joshi to quit Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah?
'तारक मेहता...' के 'जेठालाल' कितने अमीर? एक एपिसोड की लेते हैं इतनी फीस
Advertisement

शो में जयपुर महोत्सव का खास सेगमेंट तैयार किया गया था. इसी महोत्सव के दौरान पोपटलाल की शादी का ट्रैक भी क्रिएट किया गया. लेकिन टीआरपी बताती है कि मेकर्स को ये स्टोरीलाइन खास पसंद नहीं आई. क्योंकि हर बार की तरह इस दफा भी मेकर्स ने ऑडियंस के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया. पोपटलाल का इस बार भी दिल टूटा. उनकी शादी नहीं हो पाई. लगता है फैंस अब मेकर्स के झांसे में नहीं आने वाले हैं. 

टीआरपी में रियलिटी शोज की रैंकिंग ने इस बार भी निराश किया है. इंडियन आइडल 28वें नंबर पर है. मास्टरशेफ इंडिया 36वीं पोजिशन पर है. हाल ही में नया शो 'द 50' शुरू हुआ है. देखना होगा ये शो बार्क रेटिंग में क्या कमाल दिखाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement