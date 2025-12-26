10 साल बाद टीवी का टॉप शो छोड़ पछताई एक्ट्रेस, दांव पर लगा करियर? बोली- बेटी के लिए...

'भाबीजी घर पर हैं!' टेलीविजन का पॉपुलर शो है. इस शो ने कई कलाकारों को लोकप्रियता दी है. इन्हीं सितारों में से एक शुभांगी अत्रे हैं, जो पिछले 10 साल से अंगूरी भाभी का किरदार निभा रही थीं. 10 साल तक अंगूरी भाभी के किरदार में दर्शकों का दिल जीतने वाली शुंभागी ने ये शो छोड़ दिया है. एक्ट्रेस के शो छोड़ने के बाद बहुत सारी कहानियां सामने आ रही हैं. अब शुंभागी ने खुद शो छोड़ने की वजह बताई है.

और पढ़ें

शुंभागी ने क्यों छोड़ा शो?

शुभांगी अत्रे ने 'भाबीजी घर पर हैं!' को गुडबाय कह दिया है. शो में शिल्पा शिंदे ने उन्हें रिप्लेस किया है. शिल्पा शिंदे ने शुंभागी को लेकर बहुत सारी बातें कहीं. ये भी कहा कि कॉमेडी हर किसी के बस की बात नहीं है. इन सारी अफवाहों के बीच शुभांगी ने शो से दूरी बनाने का कारण बताया है. विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं पिछले डेढ़ साल से शो छोड़ने का मन बना रही थी. 'भाबीजी घर पर हैं!' में काम करते हुए मैं सोचती थी कि ठीक है, अब आगे क्या? लेकिन मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी.

शुभांगी कहती हैं कि मेरी बेटी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. मेरी बेटी अर्शी मेरी बेस्टफ्रेंड है. वो मेरी सबसे बड़ी आलोचक भी है. वो मुझसे हमेशा कहती थी कि मां आपको कुछ नया और अलग करना चाहिए. जैसे कॉप या कुछ और... मेरी बेटी के शब्दों ने मुझे मोटिवेट किया और लगा कि अब कुछ नया-चैलेंजिंग करना चाहिए. मुझे महसूस हुआ कि अब समय आ चुका है जब शो और इस कैरेक्टर को अलविदा कहा जाए.

Advertisement

नहीं कर रही थीं ग्रो

शुभांगी अत्रे कहती हैं कि 'भाबीजी घर पर हैं!' में रहकर मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी. मुझे पैसे मिल रहे थे. लोगों का प्यार मिल रहा था. पर वो जो एक आर्टिस्ट वाली भूख है, कलाकार के अंदर जो रह जाती है कि मुझे अब कुछ और करना है. वो मुझमें थी.

शुभांगी ने ये भी बताया कि उन्होंने प्रोफेशनली कभी एक्टिंग नहीं सीखी. उनके सामने जो भी चीजें आईं, वो बस करती चली गईं.

---- समाप्त ----