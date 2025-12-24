scorecardresearch
 
TV पर लौटकर पछताईं 'अंगूरी भाभी'? हुईं परेशान, बोलीं- अपनी जगह...

शिल्पा शिंदे के सुर पर्दे पर लौटने के बाद कुछ बदले-बदले से नजर आ रहे हैं. एक्ट्रेस 'अंगूरी भाभी' बनकर 'भाबीजी घर पर है' में लौटी हैं. उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि हर एक्टर और आर्टिस्ट को शो के प्रोड्यूसर्स की इज्जत करनी चाहिए.

'भाबीजी घर पर है' में लौटीं शिल्पा शिंदे (Credit: YouTube/And TV)
साल 2015 में जब पहली बार 'भाबीजी घर पर है' टीवी पर प्रीमियर हुआ था तो शिल्पा शिंदे 'अंगूरी भाभी' का किरदार इसमें अदा करती नजर आई थीं. घर-घर में इन्होंने अपने इस किरदार से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई. फिर शो शुरू होने के एक साल के बाद से शिल्पा ने इसे अलविदा कह दिया था. उन्होंने प्रोड्यूसर्स पर आरोप लगाया था कि सेट पर उन्हें मेंटली हैरेस किया गया. सेट का माहौल काफी टॉक्सिक था और शो के प्रोड्यूसर ने उन्हें सेक्शुअली हैरेस किया.

अब एक दशक के बाद शिल्पा ने फिर से इसी शो के साथ टीवी पर वापसी की है. वापसी के साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री की पोल खोली है. साथ ही टीवी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की एक बार फिर सच्चाई बताई है. बॉलीवुड बबल संग बातचीत में शिल्पा ने अपनी एक्टिंग जर्नी पर बात की. 

शिल्पा ने रखी अपनी बात
शिल्पा ने कहा- हमें अपनी जगह बनानी पड़ती है और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. अगर आप ने मेहनत की है तो आपको मिलेगा. मैंने मेहनत की थी और मुझे ये सबकुछ मिला है. इंडस्ट्री के पर्सनल एक्स्पीरियंस शेयर करते हुए शिल्पा ने कहा- जो मैंने फेस किया है, वो मुझे पता है और वो बदलाव नहीं भी होगा कभी. आजकल मैं देखती हूं कि आर्टिस्ट्स भी बहुत परेशान करते हैं, पहले जब न्यूकमर्स होते है तो सब चीजें अपना लेते हैं और जैसे ही थोड़े से पॉपुलर हो जाते हैं वो अपने रंग दिखाने लगते हैं तो वो गलत है. 

एक्टर्स से शिल्पा ने की प्रोड्यूसर्स को इज्जत देने की बात
शिल्पा ने एक्टर्स और आर्टिस्ट्स से गुजारिश की है कि वो शो के प्रोड्यूसर्स को इज्जत दें. जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उसके बारे में वो सोच-समझकर बात करें. प्रोड्यूसर के ऊपर चैनल होता है तो प्रोड्यूसर्स पर भी एक अलग तरह का प्रेशर होता है. प्रोड्यूसर उसके बाद आर्टिस्ट पर प्रेशर डालते हैं. फिर जब आर्टिस्ट वो सबकुछ कर पाने में सक्षम नहीं होता तो वहां से परेशानियां शुरू होती हैं. 

उदाहरण के तौर पर हम चार लोग हैं और इनमें से एक ने भी कुछ गड़बड़ की तो चारों लोगों को सहन करना पड़ेगा. एक की गलती की वजह से चारों का काम बिगड़ेगा. तो अगर हम अपना काम ठीक तरह से करें तो किसी को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा. 

