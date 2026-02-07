दो साल बाद टीवी पर लौटा 'खतरों के खिलाड़ी', रोहित शेट्टी करेंगे होस्ट, सामने आया पहला प्रोमो

रियलिटी टीवी शोज में अगर किसी शो को लेकर लोगों के बीच एक्साइटमेंट रहती है, तो उसमें 'खतरों के खिलाड़ी' का नाम शामिल रहता है. इस शो में टीवी और फिल्मी दुनिया से आए सेलेब्स अलग-अलग तरह के स्टंट्स करते दिखाई देते हैं. ये टीवी इतिहास के सबसे सफल शोज में से एक भी है.

फिर से लौटा 'खतरों के खिलाड़ी' शो

'खतरों के खिलाड़ी' के अभी तक 14 सीजन आ चुके हैं. इनमें से अधिक्तर सीजन्स को रोहित शेट्टी ने होस्ट किया है. इसका पिछला सीजन साल 2024 में आया था. 'खतरों के खिलाड़ी' इससे पहले तक लगभग हर साल टीवी पर आया, मगर पिछले साल इसने गैप लिया. कयास लगाए जा रहे थे कि ये शो अब कभी वापस नहीं आएगा. लेकिन मेकर्स ने उन सभी अटकलों को खारिज करके शो का नया सीजन अनाउंस कर दिया है.

दो साल के बाद 'खतरों के खिलाड़ी' टीवी पर लौट रहा है. शो का नया प्रोमो भी सामने आया है, जिसमें एक बड़ा टेक्नोलॉजी ट्विस्ट दिखा है. मेकर्स ने इस सीजन की शुरुआत AI से बने प्रोमो से की है, जो देखने में काफी थ्रिलिंग लगा. AI से बने प्रोमो में एक लड़की को ट्रक के आगे बंधा हुआ देखा गया, जिसके बाद वो ट्रक खाई से लड़की समेत कूद गया. हालांकि इस प्रोमो में शो की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, जिससे फैंस के बीच एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

होस्ट बनकर दोबारा आएंगे रोहित शेट्टी

फैंस को 'खतरों के खिलाड़ी' के 15वें सीजन का ये आगाज काफी पसंद आया. इस नए प्रोमो से फैंस के बीच शो के कंटेस्टेंट्स को लेकर भी सस्पेंस बन गया है. वो उम्मीद कर रहे हैं कि 'बिग बॉस 19' से कुछ कंटेस्टेंट्स जैसे बसीर अली, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट और प्रणित मोरे इस सीजन का हिस्सा बनें. अब 'खतरों के खिलाड़ी' में कौन-कौन सा सेलेब शामिल होगा, ये वक्त आने पर मालूम होगा.

बात करें 'खतरों के खिलाड़ी' शो की, तो इसे अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और अर्जुन कपूर ने भी होस्ट किया. मगर फैंस के फेवरेट रोहित शेट्टी रहे. उन्होंने 14 सीजन्स में से करीब 9 सीजन होस्ट किए हैं. अब वो इस शो को 10वीं बार होस्ट करने जा रहे हैं. रोहित शेट्टी के लिए भी पिछले कुछ दिन मुश्किलों से भरे रहे. उनके जुहू स्थित घर पर फायरिंग हुई, जिससे पूरी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा.

