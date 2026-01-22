scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मुझे मिष्टी दोई पसंद', कपिल शर्मा ने रानी मुखर्जी के साथ की फ्लर्टिंग, सामने आया प्रोमो

कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो में रानी मुखर्जी आने वाली हैं. उनकी नई फिल्म 'मर्दानी 3' रिलीज होनी है, जिसे प्रमोट करने वो शो में पहुंची. वहां कॉमेडियन ने उनके साथ ढेर सारी मस्ती की.

Advertisement
X
कपिल शर्मा संग रानी मुखर्जी की मस्ती (Photo: Screengrab)
कपिल शर्मा संग रानी मुखर्जी की मस्ती (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी एक लंबे वक्त के बाद दोबारा बड़े पर्दे पर नजर आने वाली हैं. उनकी आखिरी फिल्म 'मिसेज चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे' साल 2023 में आई थी. जिसके बाद अब वो अपने हिट किरदार शिवानी शिवाजी रॉय से लौट रही हैं. रानी की फिल्म 'मर्दानी 3' जल्द रिलीज होगी, जिसके लिए वो कपिल शर्मा के शो में पहुंची हैं.

कपिल शर्मा के शो पर रानी मुखर्जी

कॉमेडियन कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिसमें रानी मुखर्जी नजर आती हैं. शो में उनका शानदार तरीके से स्वागत किया जाता है. प्रोमो में रानी और कपिल शर्मा के बीच ढेर सारे मस्ती-मजाक वाले मोमेंट्स नजर आते हैं. दोनों एक-दूसरे संग फ्लर्ट करते दिखते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

karan johar, rani mukerji
करण जौहर ने दी रानी मुखर्जी की 'आवाज' को पहचान, याद कर रो पड़ीं एक्ट्रेस
rani mukerji
10 साल की बेटी से डरती हैं रानी मुखर्जी, बोलीं- वो Alpha जनरेशन...
Rani Mukherjee in Mardaani 3
'मर्दानी' बनकर लौट रहीं रानी मुखर्जी, फिल्म को मिला सर्टिफिकेट, इतना है रनटाइम
Mardaani frachise villains tahir raj bhasin vishal jethwa mallika prasad
'मर्दानी' फ्रेंचायजी के खौफनाक चेहरे, पर्दे पर डर, दरिंदगी और दहशत की दिखाई झलक
Rani Mukherjee,Prashant Tamang
रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' का खतरनाक ट्रेलर रिलीज, कैसे गई 'इंडियन आइडल' विनर की जान?

रानी कहती हैं कि उन्हें पंजाबी लोगों से बहुत प्यार है, जिसके जवाब में कपिल कहते हैं कि उन्हें भी मिष्टी दोई अच्छी लगती है. आगे कॉमेडियन रानी की खूबसूरती पर कुछ बातें कहते हैं. वो अपने मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि एक्ट्रेस को भगवान ने बहुत तसल्ली से बनाया होगा. मगर उनके केस में भगवान ने जल्दी दिखाई. 

कपिल और रानी की मस्ती

कपिल शर्मा ने आगे रानी मुखर्जी से थोड़ा पर्सनल सवाल भी पूछा. उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि पूरी दुनिया को रोमांस सिखाने वाले आदित्य चोपड़ा ने खुद रानी को किस तरह प्रपोज किया था? इस सवाल पर रानी ने कहा कि वो ये बातें टीवी पर नहीं बता सकेंगी. लेकिन कपिल ने अपने मस्ती भरे अंदाज में कहा कि वो जो बातें टीवी पर कहीं जाए, वो जानने में दिलचस्पी रखते हैं. 

Advertisement

प्रोमो में आगे कपिल और रानी मुखर्जी ऑडियंस में बैठीं कुछ रियल लाइफ 'मर्दानी' यानी पुलिस इंस्पेक्टर्स से बात करते हैं. कॉमेडियन ने महिला पुलिस से पूछा कि क्या उन्होंने कभी सड़क पर अपने पति का चलान काटा है? तो उन्होंने कपिल को भी तगड़ा जवाब दिया. महिला पुलिस का जवाब सुनकर रानी भी खुश हुईं. उन्होंने भी कहा कि उनका जवाब 'मर्दानी' स्टाइल में था. 

बात करें रानी मुखर्जी की फिल्म 'मर्दानी 3' की, तो ये उनके पति आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस की है. करीब 12 सालों से चली आ रही ये मर्दानी फ्रैंचायजी अभी तक बॉक्स ऑफिस पर हिट गई है. अब इसका तीसरा पार्ट 30 जनवरी को थिएटर्स में आएगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement