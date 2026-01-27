scorecardresearch
 
'रामायणम्' में दशरथ बने अरुण गोविल, देखकर खुश नहीं दीपिका, एक्टर बोले- उनकी सोच...

'रामायण' में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल के राजा दशरथ का किरदार निभाने पर कमेंट किया था. दीपिका का कहना था कि अरुण का, भगवान राम का किरदार निभाने के बाद राजा दशरथ का किरदार निभाना अटपटा है. अब अरुण गोविल ने दीपिका के इस कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है.

अरुण गोविल को लेकर दीपिका चिखलिया ने कही थी बड़ी बात (Photo: Screengrab)
अरुण गोविल को लेकर दीपिका चिखलिया ने कही थी बड़ी बात (Photo: Screengrab)

एक्टर अरुण गोविल को 1987 में आए धार्मिक टीवी शो 'रामायण' में भगवान राम का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है. दशकों से अरुण गोविल भगवान राम के रूप में भी दर्शकों और फैंस के मन में बसे हुए हैं. चाहनेवाले आज भी उन्हें देख उनका आशीर्वाद लेने आते हैं और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं. अरुण को जल्द ही डायरेक्टर नितेश तिवारी की रणबीर कपूर स्टारर फिल्म 'रामायणम्' में राजा दशरथ के किरदार में देखा जाएगा.

दीपिका चिखलिया के कमेंट पर बोले अरुण

'रामायण' में मां सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया ने एक इंटरव्यू के दौरान अरुण गोविल के राजा दशरथ का किरदार निभाने पर कमेंट किया था. दीपिका का कहना था कि अरुण का, भगवान राम का किरदार निभाने के लिए राजा दशरथ का किरदार निभाना 'आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट' यानी अटपटा है. अब अरुण गोविल ने दीपिका के इस कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है.

एक एजेंसी संग खास बातचीत में अरुण गोविल से पूछा गया, 'आप रामायणम् में दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. आपने दीपिका चिखलिया का रिएक्शन देखा ही होगा. उन्होंने कहा है कि वे आपको ओरिजिनल राम के अलावा दशरथ के रूप में देखने के लिए वह पूरी तरह से सहमत नहीं हैं.' इसके जवाब में एक्टर ने कहा, 'यह उनकी अपनी राय है. हर किसी को जीवन में अपनी-अपनी सोच रखने का हक है.'

दीपिका ने क्या कहा था?

दीपिका चिखलिया ने एक मीडिया इंटरैक्शन में कहा था कि वे अरुण गोविल की भगवान राम के अलावा किसी अन्य भूमिका में कल्पना नहीं कर पा रही हैं. उन्होंने आगे कहा था कि एक्टर को दशरथ के रूप में देखना वाकई थोड़ा असंगत लगता है.

रणबीर कपूर संग आएंगे नजर

अरुण गोविल 'रामायणम्' में राजा दशरथ का किरदार निभा रहे हैं. उनके साथ रणबीर कपूर हैं, जो भगवान राम के रूप में नजर आएंगे. एक इंटरव्यू में एक्टर ने रणबीर संग काम करने का अपना अनुभव शेयर किया था. अरुण ने कहा था, 'वह बहुत ही शानदार एक्टर हैं. सबको पता है कि वह एक बेहतरीन एक्टर हैं. और मैं उन्हें एक बहुत अच्छे इंसान के रूप में भी समझ सका. मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है.'

नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही 'रामायणम्' को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं. नमित के प्राइम फोकस स्टूडियोज और VFX स्टूडियो DNEG के सहयोग से यश की मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस को तैयार किया जा रहा है. रणबीर कपूर के साथ फिल्म में साई पल्लवी की जोड़ी नजर आएगी, जो मां सीता के किरदार में हैं. 'केजीएफ' स्टार यश, रावण के रोल में, सनी देओल, हनुमान के रोल में और रवि दुबे, लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे. इसमें ऑस्कर विजेता संगीतकार हांस जिमर और ए आर रहमान मिलकर म्यूजिक दे रहे हैं.

