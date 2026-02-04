scorecardresearch
 
प्रिंस नरूला की जुबान पर रटा एल्विश का नाम, रजत दलाल से भिड़े, रियलिटी शो स्टार होने का जताया गुरूर?

'द 50' में प्रिंस नरूला और रजत दलाल के बीच टशन और धक्का-मुक्की हुई. गेम में आगे जाकर उनके बीच और तीखी बहस हो सकती है. रजत और एल्विश का याराना है. इसलिए भी प्रिंस-रजत को साथ देखने फैंस के लिए संभव नहीं हो है. प्रिंस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को बार-बार टारगेट किया है. दोनों का पुराना विवाद है.

रजत से हुई प्रिंस नरूला की लड़ाई (Photo: Instagram @princenarula/rajat_9629)
कलर्स का शो द 50 जबसे शुरू हुआ है, इसमें बवाल मचा है. अभी तक महज तीन ही एपिसोड ऑनएयर हुए हैं, दर्शकों को कंटेंट कम और बिना बात की लड़ाइयां ज्यादा देखने को मिली हैं. शो में कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो पहले दिन से अपनी एग्रेसिव इमेज बनाकर चल रहे हैं. इनमें रजत दलाल, प्रिंस नरूला, सिद्धार्थ भारद्वाज, दिग्विजय राठी का नाम शामिल है. अपकमिंग एपिसोड में रजत दलाल और प्रिंस नरूला के बीच झगड़ा दिखेगा.

आपस में भिड़े प्रिंस-रजत
दोनों एक दूसरे को टशन दिखाते दिखे. टास्क के दौरान उनके बीच गहमागहमी हुई. प्रिंस ने रजत दलाल से कहा- जितने शोज तूने किए नहीं हैं, उतने मैं जीत के आया हूं. रजत ने भी अपनी सीधी बात रखी. रजत ने प्रिंस से कहा कि वो ज्यादा गर्मी ना दिखाएं. रजत और प्रिंस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. टेंशन माहौल को देख उनका बीच बचाव करने बाकी प्लेयर्स आए. रजत यूट्यूबर एल्विश यादव के खास दोस्त हैं. वहीं प्रिंस का एल्विश संग झगड़ा जगजाहिर है. शो द 50 में दोनों एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं. लेकिन आने वाले एपिसोड में उनके बीच क्लैश दिख ही गया. फैंस को उनकी टशन देखने का इंतजार है.

जबसे द 50 शुरू हुआ है प्रिंस को अक्सर एल्विश यादव का जिक्र करते हुए पाया गया है. उन्हें जब भी मौका मिलता है वो एल्विश संग अपने झगड़े पर रिएक्ट करते हैं. बीते एपिसोड में करण पटेल और बाकी टीवी एक्टर्स संग बात करते हुए प्रिंस ने फिर एल्विश को टारगेट किया. उनका कहना है कि यूट्यूबर्स के आने से टीवी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है. वो लोग बस एक वीडियो बनाकर लाइमलाइट में आ गए हैं आज हमारे बराबर खड़े हैं. जबकि टीवी एक्टर्स ने स्टारडम के इस मुकाम को पाने के लिए सालों साल मेहनत की है, पापड़ बेले हैं. करण और रिद्धि प्रिंस की इन बातों से सहमत दिखे.

द 50 के गेस्ट बने खली
बुधवार के एपिसोड में एक और खास चीज होगी. द ग्रेट खली शो में गेस्ट बनकर आएंगे. उन्हें देखकर सभी सेलेब्स एक्साइटेड हो जाते हैं. इससे पहले प्रीमियर शो के दौरान म्यूजिक कंपोजर और सिंगर हिमेश रेशमिया नजर आए थे. टास्क के दौरान उन्होंने अहम रोल प्ले किया था. देखना होगा खली गेम में क्या ट्विस्ट लेकर आते हैं.

