पत्नी शेफाली जरीवाला के निधन के बाद काम पर लौटे पराग त्यागी, मिला नया शो, फैंस ने दी बधाई

एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी काफी समय के बाद वापस कैमरे के सामने आए हैं. उनका नया शो जल्द आने वाला है, जिसकी झलक एक्टर ने भी इंस्टाग्राम पर शेयर की है.

काम पर लौटे पराग त्यागी (Photo: Instagram @shefalijariwala)
'कांटा लगा' गाने से मशहूर हुईं शेफाली जरीवाला ने जून 2025 में अचानक दुनिया को अलविदा कह दिया था. इस खबर से पूरी टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक का माहौल था. शेफाली के यूं चले जाने से उनका परिवार बेहद उदास और परेशान हुआ. एक्ट्रेस के पति पराग त्यागी भी काफी दुखी थे. 

पराग त्यागी का नया शो

शेफाली के जाने के बाद से पराग त्यागी उन्हीं की याद में कई सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे थे. एक्टर ने पॉडकास्ट में भी सिर्फ अपनी पत्नी की बातें की. पराग ने इस बीच लाइमलाइट से दूरी बना ली थी. लेकिन अब करीब आठ महीनों बाद वो वापस कैमरे के सामने आ गए हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पराग त्यागी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नए शो का टीजर शेयर किया है, जिसमें वो एक अलग लुक में नजर आ रहे हैं. इस नए शो का नाम 'चंदनबाला' है, जो जल्द नंदी नाम के एक चैनल पर स्ट्रीम होगा. इसमें पराग एक नेगेटिव किरदार में नजर आ रहे हैं. ये एक नया पीरियड ड्रामा सीरियल होगा, जिसमें पराग काफी समय बाद काम करते हुए नजर आएंगे. 

पराग की इस नई शुरुआत के लिए फैंस और उनके करीबी दोस्त बेहद खुश हैं. कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह ने एक्टर के सीरियल के इस ट्रेलर पर कमेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी हैं. वहीं कुछ यूजर्स लिख रहे हैं कि उन्हें पराग के इस सीरियल का बेसब्री से इंतजार हैं. एक्टर ने शेफाली जरीवाला के जाने के बाद बहुत हिम्मत दिखाई है, जिससे वो प्रेरित हुए हैं. 

कैसे हुआ था शेफाली जरीवाला का निधन?

शेफाली जरीवाला का निधन 28 जून की देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते हुए था. उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया. शेफाली सिर्फ 42 साल की ही थीं. वो अपने पीछे पति पराग और एक पेट सिंबा को छोड़ गईं, जिन्हें वो अपना बेटा मानती थीं. शेफाली के जाने के बाद पराग ने भी उनकी यादों को कायम रखा. एक्टर ने अपनी पत्नी की याद में एक टैटू भी अपने शरीर पर गुदवाया था, जिसे देख फैंस भी इमोशनल हो गए थे.

