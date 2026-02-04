scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Lock Upp season 2: जिस रियलिटी शो से स्टार बने मुनव्वर, 3 साल बाद फिर लौटा, OTT पर होगा कंगना रनौत का डेब्यू?

लॉकअप रियलिटी शो का दूसरा सीजन तीन साल बाद नेटफ्लिक्स पर आने वाला है. एकता कपूर ने शो का सेकंड सीजन अनाउंस किया है. पहले सीजन की सफलता के बाद इस बार शो को बड़े पैमाने पर और ग्लोबल दर्शकों के लिए तैयार किया गया है.

Advertisement
X
OTT पर आएगा लॉकअप का सेकंड सीजन (Photo: Instagram @ektarkapoor)
OTT पर आएगा लॉकअप का सेकंड सीजन (Photo: Instagram @ektarkapoor)

बिग बॉस की सफलता के बाद कई रियलिटी शोज आए. लेकिन कुछ ही शोज अपनी छाप छोड़ पाए, इनमें लॉकअप भी शामिल रहा. एकता कपूर ये शो 3 साल पहले लेकर आई थीं. इसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था. ये उनका टीवी डेब्यू था. पहली बार बॉलीवुड की क्वीन ने कोई शो होस्ट किया था. पहले सीजन को कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी ने जीता. यही वो शो था जिसने मुनव्वर को जनता का फेवरेट बनाया. उन्हें स्टारडम दिलाया. टीवी इंडस्ट्री में उनके रास्ते खोले. आज वो सफल सेलेब्रिटी में शुमार किए जाते हैं.

लॉकअप का अनाउंस हुआ सेकंड सीजन 
लॉकअप के सेकंड सीजन का फैंस को बेसब्री से इंतजार था. आखिरकर ये गुडन्यूज मिलने में 3 साल लगे. मंगलवार को एकता कपूर ने लोगों को खुश कर दिया. नेटफ्लिक्स इंडिया के इवेंट में एकता ने शिरकत की. यहां मालूम पड़ा कि उन्होंने लॉकअप के सेकंड सीजन के लिए नेटफ्लिक्स के साथ कोलैबोरेट किया है. शो की प्रीमियर डेट का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है. लेकिन शो के टीज होने की ही बात से लोग एक्साइटेड हो गए हैं. इंटरनेट पर कई सेलेब्स के नाम भी सामने आने लगे हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

नेटफ्लिक्स पर लॉकअप 2 को बड़े स्केल पर लॉन्च किया जाएगा. नेटफ्लिक्स पर आने से इस रियलिटी शो को ग्लोबल रीच मिलेगी. शो को रीडिजाइन किया गया है. सर्वाइवल बेस्ड इंटेंस गेमप्ले में ढेर सारे ट्विस्ट होंगे. पहले सीजन को इसके डेयरिंग फॉर्मेट की वजह से लोगों ने खूब प्यार दिया था. उमर रियाज, मंदाना करीमी, चेतन हंसराज, अली मर्चेंट, राखी सावंत, प्रतीक सहजपाल जैसे सेलेब्स का नाम शो में जाने के लिए सामने आया है. हालांकि किसी के नाम पर कोई कंफर्मेशन नहीं आई है.

Advertisement

क्या कंगना का होगा ओटीटी डेब्यू?
लॉकअप का पहला सीजन कंगना रनौत की वजह से भी लाइमलाइट में रहा था. हालांकि उनकी होस्टिंग को मिक्स्ड रिव्यूज मिल थे. लेकिन शो में उनका बेबाक और बिंदास एटीट्यूड सबने पसंद किया. राजनीति में आने के बाद से कंगना कम प्रोजेक्ट ले रही हैं. उन्होंने पॉलिटिक्स को अपनी पहली प्रायोरिटी बना रखा है. फिल्में भी वो कम साइन कर रही हैं. ऐसे में क्या वो लॉकअप के दूसरे सीजन को होस्ट करेंगी, फैंस के मन में ये बड़ा सवाल है. कंगना अगर शो से जुड़ेंगी तो फैंस को उनका फीयरलेस अवतार फिर से देखने को मिलेगा. 
 

सम्बंधित ख़बरें

Ekta Kapoor Naagin Big Screens
एकता कपूर का बड़ा प्लान, टीवी के बाद बड़े पर्दे पर दिखेगी 'नागिन', कौन निभाएगा लीड रोल?
Suraj Berry
ऑस्ट्रेलिया का जेल अधिकारी है बॉर्डर के 'मथुरा दास' का बेटा, अधूरा है हीरो बनने का सपना
vinay anand
वेब सीरीज से होगा गोविंदा के भांजे का कमबैक, भोजपुरी छोड़ बनेंगे OTT स्टार?
sudha chandran
नागिन 7 में होगी सुधा चंद्रन की एंट्री, शो में आएगा ट्विस्ट?
Ekta Kapoor pavitra Rishta
'इसमें कुछ भी पवित्र नहीं...', जी टीवी के मेकर्स पर फूटा एकता कपूर का गुस्सा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement