Kapil Sharma biopic: अनाउंस हुई कपिल शर्मा की बायोपिक फिल्म 'फनकार', फैन्स हुए एक्साइटेड

भारत के सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन्स में से एक हैं कपिल शर्मा. अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. कपिल आज जो कुछ भी आज हैं, वह अपने काम की वजह से हैं. इनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं रहा. इनकी जर्नी काफी इंस्पायरिंग रही है. कपिल के हिस्से भी कई उतार-चढ़ाव आए हैं. कॉमेडियन के फैन्स हमेशा से ही उनके नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा को लेकर एक्साइटेड रहते हैं. उनके लिए कपिल की ओर से एक खुशखबरी आ रही है.

आ रही है कपिल की बायोपिक फिल्म

दरअसल, कॉमेडियन की बायोपिक फिल्म बनने वाली है. प्रोड्यूसर महावीर जेन ने कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की बायोपिक की अनांउसमेंट की है. इस फिल्म का नाम 'फनकार' होगा. लायका प्रोडक्शन्स के अंतरगत यह फिल्म बनेगी. इस फिल्म का निर्देशन मृगदीप सिंह लांबा संभालेंगे. इन्होंने फिल्म 'फुक्रे' का भी निर्देशन किया हुआ है.

BIOPIC ON KAPIL SHARMA: 'FUKREY' DIRECTOR TO DIRECT... A biopic on #KapilSharma has been announced... Titled #Funkaar... #MrighdeepSinghLamba - director of #Fukrey franchise - will direct... Produced by #MahaveerJain [#LycaProductions]... #Subaskaran presents. #KapilSharmaBiopic pic.twitter.com/7LxhfKt4r6