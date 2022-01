जब Kapil Sharma ने स्टेज पर चढ़कर जसपिंदर नरुला को गले लगाया, सुनाया दिलचस्प किस्सा

कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में हर हफ्ते कोई नया महमान आता है. हाल ही में लोहड़ी के मौके पर शो में सिंगर जसपिंदर नरुला आईंं. कपिल शर्मा, जसपिंदर के बहुत बड़े फैन रहे हैं. उन्होंने जोरदार तालियों के साथ शो में जसपिंदर नरुला जी का स्वागत किया गया. कपिल शर्मा ने उनके इंट्रोडक्शन में कहा कि- जब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में आईं तो इन्होंने 'प्यार तो होना ही था' फिल्म में काम किया. अब ये हमारे शो में आई हैं तो भी प्यार ही होना है. प्यार तो होना ही था लोगों को आपसे और हम आपको बहुत प्यार करते हैं.

जसपिंदर का कपिल ने किया शानदार स्वागत

जसपिंदर नरुला ने शुरुआत में ही कपिल शर्मा से उन्हीं का पॉपुलर सवाल पूछ लिया जिसके बाद सारी ऑडियंस ताली बजाने लगी. जसपिंदर ने कहा- 'फाइनली मैं यहां आ ही गईं मगर मैं कपिल से पूछना चाह रही हूं कि उन्हें कैसा लग रहा है मुझे यहां पर बुलाकर.' कपिल भी हंसते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है. कपिल ने मजाकिया अंदाज में कहा कि- 'इतना समय हो गया और आप अभी तक हमारे शो में कभी नहीं आईं, कहीं मेरे दोनों वैक्सिनेशन डोज लगने का वेट तो नहीं कर रही थीं.' जसपिंदर इसपर कहती हैं कि- 'इससे कोई जीत सका है भला कभी बातों में.'

फिर कपिल शर्मा ने फैंस को जसपिंदर से जुड़ा एक पुराना किस्सा भी सुनाया. उन्होंने कहा- 'दीदी से मेरी पहली ऑफिशियल मुलाकात स्टेज पर हुई थी. देखिए दो कलाकारों का मिलन कैसा होता है. दीदी सीआरपीएफ के शो में गा रही थीं. मैं भी वहीं था. मुझसे रहा नहीं गया. मैं स्टेज पर चढ़ कर उन्हें हग करने लगा. नीचे लोग चकित रह गए. कहने लगे ये क्या बीच में भरत मिलाप शुरू हो गया.' जसपिंदर, लोहड़ी के मौके पर इस शो से जुड़ी थीं. उस दौरान का वीडियो सोनी ने अपने यूट्यूब पेज पर शेयर किया है.

नए अंदाज में नजर आएंगे कपिल

कपिल शर्मा की बात करें तो कुछ ही दिनों में वे नेटफ्लिक्स पर नए अंदाज में नजर आएंगे. वे Kapil Sharma I'm Not Done Yet के जरिए स्टैंडअप कॉमेडी करते दिखाई देंगे. इसके अलावा उनपर एक बायोपिक मूवी भी बनने जा रही है. इसका नाम 'फनकार' रखा गया है.