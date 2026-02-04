scorecardresearch
 
'एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर की नजर...', कपिल शर्मा ने लॉरेंस बिश्नोई पर किया कमेंट? कैफे पर की थी फायरिंग

कपिल शर्मा अपने कॉमेडी शो का 5वां सीजन भी लेकर आएंगे. इस गुडन्यूज बीच कपिल ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर टिप्पणी की. उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. गैंगस्टर ने पिछले साल कपिल के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग कराई थी.

कपिल के कॉमेडी शो का आएगा 5वां सीजन (Photo: Instagram/Kapil Sharma)
मंगलवार को नेटफ्लिक्स इंडिया ने कई सारे नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया. इस दौरान फेमस स्टैंडअप कॉमेडियन कपिल शर्मा ने भी गुडन्यूज सुनाई. इवेंट में वो अपनी कॉमेडी गैंग संग दिखे. उनके कॉमेडी शो के 5वें सीजन की अनाउंसमेंट की गई. कपिल शर्मा, नवजोत सिंह सिद्धू, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह, कीकू शारदा साथ नजर आए. यहां कपिल फुलऑन मस्ती के मूड में दिखे.

मजाक के बीच ये क्या बोल गए कपिल?
कपिल शर्मा ने यहां इशारों इशारों में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर कमेंट किया. हुआ यूं कि नेटफ्लिक्स इंडिया की सीईओ मोनिका शेरगिल स्टेज कपिल से बात करने लगीं. उन्होंने कपिल की नेटफ्लिक्स संग लंबी पारी की सराहना की. मोनिका ने कहा, ''हमारी नजर, इंडिया की नजर तो बहुत समय से आप पर है, कपिल. उम्मीद है 11 मुल्कों की पुलिस की नजर आप पर न हो.'' ये सुनकर वहां मौजूद लोग हंसने लगे. मोनिका की इस बात का कपिल ने बड़ा ही मजेदार जवाब दिया. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Netflix India (@netflix_in)

कॉमेडियन ने तुरंत  कहा- एक-दो मुल्कों के गैंगस्टर भी आजकल लगे हुए हैं. इसे बोलकर वो जोर से हंसने लगे. फिर तुरंत मीडिया से कहा- इस बात को काट देना. तुरंत उन्हें एहसास हुआ ये इवेंट लाइव है. तब कपिल पैप्स से बोले- मोबाइस छोड़ दो कहां जाओगे, इतनी शूटिंग करके. कपिल के इस कमेंट को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से यूजर्स ने तुरंत कनेक्ट किया. क्योंकि इस गैंग ने उनके कनाडा स्थित कैफे पर पिछले दिनों फायरिंग की थी. 

पिछले साल कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी. इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था लेकिन कैफे की प्रॉपर्टी को नुकसान जरूर पहुंचा था. तबसे कपिल के कैफे पर 3 बार फायरिंग हो चुकी है. कैप्स कैफे पर पहला हमला 10 जुलाई और दूसरा 7 अगस्त को हुआ था. तीसरा हमला 16 अक्टूबर को किया गया था. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लों और कुलवीर सिद्धू के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) के ऑपरेटिव हरजीत सिंह लड्डी ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है. बार-बार कैफे पर हमला होने के बावजूद कॉमेडियन ने हार नहीं मानी. उन्होंने दहशत के बीच लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में रखा. 

