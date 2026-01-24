कैमरा के पीछे कैसे हैं कपिल शर्मा? 'किस किसको प्यार करूं 2' की एक्ट्रेस ने बताया

कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' हाल ही में रिलीज हुई थी. उनकी को-स्टार पारुल गुलाटी ने कॉमेडियन के साथ काम करने का अनुभव खुलकर शेयर किया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में पारुल ने कपिल की ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में बताया. एक्ट्रेस ने कहा कि उनके साथ काम करना बहुत प्रेरणादायक था. खासकर किसी ऐसे के लिए जो अपनी पहली फिल्म कर रहा हो.

कपिल के साथ काम करने में आया मजा?

कपिल को 'एक मजेदार इंसान' बताते हुए पारुल ने कहा कि उनके आसपास रहना खुद में एक सीखने का अनुभव था. उन्होंने कहा, 'यह ऐसे किसी के साथ काम करने जैसा है जिसने अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल किया है. मैं लगातार उनसे प्रेरणा लेने या कुछ सीखने की तलाश में रहती थी.' पारुल ने आगे बताया कि वे पूरे शूट के दौरान ऑब्जर्विंग मोड में रहीं. उनके अनुसार, कपिल की जर्नी इसलिए खास थी, क्योंकि उनमें अद्भुत लचीलापन था. एक्ट्रेस ने कहा, 'मैंने सीखा कि आप गिर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा फिर से उठ सकते हैं. आप हमेशा उम्मीद से भरे रहते हैं.'

पारुल गुलाटी ने ये भी बताया कि सेट पर कपिल शर्मा की बच्चे जैसी पर्सनैलिटी सामने आती है. वो काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और जो कर रहे होते हैं उस पर सच्चे दिल से विश्वास करते हैं. उन्होंने कहा, 'यह मेरी पहली फिल्म थी, इसलिए मैं इन छोटी-छोटी बातों को ऑब्जर्व कर रही थी.' एक्ट्रेस ने बताया कि कपिल का काम करने का तरीका उनके मन पर गहरा असर छोड़ गया. कपिल के अन्य कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करने से लेकर सबसे पहले अपना शो हेडलाइन करने और फिल्मों में सफलतापूर्वक ट्रांजिशन करने की जर्नी के बारे में उत्सुक परुल ने बताया कि उन्होंने उनसे इस बारे में पूछा भी था. कपिल की सलाह सिंपल लेकिन गहरी थी. उन्होंने कहा था, 'जो कर रहे हो, वही करते रहो.'

ऑफ स्क्रीन कैसा है कॉमेडियन का बर्ताव?

क्या कपिल कैमरे के सामने जितने मजाकिया हैं, ऑफ-कैमरा भी उतने ही हैं? परुल ने साफ कहा, 'वे सिचुएशनली बहुत फनी हैं. वे हर पल में मजाक ढूंढ लेते हैं और खुद उस पर हंसते हैं, और उनकी हंसी इतनी संक्रामक होती है कि आप भी हंसने लगते हैं.' हालांकि एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि कपिल आश्चर्यजनक रूप से रिजर्व्ड हैं. पारुल ने कहा, 'अगर आप उन्हें नहीं जानते, तो वे खुद बातचीत शुरू नहीं करेंगे. कुछ दिनों तक मुझे पता नहीं था कि क्या मैं उनके पास जाकर बात कर सकती हूं.'

किसी खास ऑफ-स्क्रीन पल के बारे में पूछने पर पारुल गुलाटी ने माना कि कोई एक खास घटना नहीं थी, बस कुल मिलाकर बहुत मजा आया. उन्होंने कहा, 'यह एक बड़ा एन्सेम्बल था और सब अपने-अपने काम में लगे थे. लेकिन मेरे लिए उनसे वह एक सवाल पूछना ही पहली असली बातचीत जैसा लगा.' पूरे अनुभव को गर्मजोशी भरा, प्रेरणादायक और अपनी शांत तरीके से पारुल ने यादगार बताया.

फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में कपिल शर्मा और पारुल गुलाटी के साथ-साथ आयेशा खान, मनजोत सिंह, हीरा वरीना और त्रिधा चौधरी ने भी काम किया था. ये फिल्म 12 दिसंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हालांकि 'धुरंधर' से कड़ी टक्कर मिलने की वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पर मामूली कलेक्शन क्या था. जनवरी 2026 में इसे री-रिलीज करने का प्लान चल रहा था, जो फिलहाल अलग-अलग कारणों से होल्ड पर है.

