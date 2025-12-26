scorecardresearch
 
शुभांगी अत्रे के खिलाफ बोलीं शिल्पा शिंदे, बुरा बर्ताव देखकर फूटा टीवी एक्ट्रेस का गुस्सा

शिल्पा शिंदे 'भाबीजी घर पर हैं' शो में वापस तो आ गई हैं. लेकिन अपने साथ विवाद का पिटारा भी लेकर आईं. उन्होंने शुभांगी अत्रे को 'कॉपीकैट' कहा जिससे कई लोग नाराज हुए. इस बार शिल्पा को फलक नाज ने फटकारा है.

शिल्पा शिंदे पर फूटा टीवी सितारों का गुस्सा (Credit: YouTube/And TV)
शिल्पा शिंदे पर फूटा टीवी सितारों का गुस्सा (Credit: YouTube/And TV)

&टीवी का हिट शो 'भाबीजी घर पर हैं' एक नए सीजन के साथ दोबारा टीवी पर लौट चुका है. इस बार अंगूरी भाभी के किरदार में दर्शकों को शिल्पा शिंदे दिखेंगी, जिन्होंने सबसे पहले इस किरदार को टीवी पर प्ले किया था. उनके बाद, शुभांगी अत्रे ने ये रोल प्ले किया जिसमें उन्हें काफी पहचान मिली.

शुभांगी अत्रे का यूं शो छोड़कर जाना कई लोगों को निराश कर गया. हालांकि कुछ OG 'भाबीजी घर पर हैं' फैंस के लिए शिल्पा शिंदे की वापसी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज बनी. लेकिन इस खुशी में थोड़ी निराशा भी नजर आई है. जबसे शिल्पा शिंदे शो में वापस आई हैं, तबसे उन्होंने कई आपत्तिजनक बातें कह डाली हैं. 

शिल्पा शिंदे का शुभांगी अत्रे पर कमेंट

शिल्पा शिंदे ने अपने इंटरव्यूज में शुभांगी अत्रे को लेकर ऐसी बातें कही हैं, जो फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. उन्होंने कहा कि शुभांगी ने उन्हें कॉपी किया, जो शिल्पा को बिल्कुल पसंद नहीं आया. फिर, शिल्पा ने आगे शुभांगी संग अपनी तुलना पर भी कमेंट किया. उन्होंने कहा कि उनका और शुभांगी का कोई कंपेरिजन नहीं है, भाबीजी हमेशा से शिल्पा शिंदे ही थीं. 

शिल्पा का ये बर्ताव देख कई लोगों का गुस्सा फूटा है. एक्टर सौरभ राज जैन ने इशारों- इशारों में शिल्पा पर तंज कसा था. अब 'ससुराल सिमर का' फेम एक्ट्रेस फलक नाज ने भी शिल्पा को फटकार लगाई है. उन्होंने एक्ट्रेस के बर्ताव को बदतमीजी बताया. फलक ने कहा, 'शिल्पा जी, बहुत सम्मान के साथ कह रहा हूं... 10 साल बाद जो आप उसी किरदार में वापस आई हैं, वो किरदार शुभांगी ने बहुत अच्छे से निभाया है, जी-जान से किया है.'

फलक नाज ने शिल्पा शिंदे को फटकारा (Photo: Instagram/falaqnaazz)
फलक नाज ने शिल्पा शिंदे को फटकारा (Photo: Instagram/falaqnaazz)

'आप तो टाटा बाय-बाय कहकर शो को छोड़कर चली गई थीं...कृपया उस लड़की की थोड़ी तारीफ और इज्जत करिए. उसने बहुत ईमानदारी और दिल से एक्टर के तौर पर कमाल का काम किया है. अगर मैं आपकी जगह होती, तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती कि उसने इतने सालों तक मेरे किरदार को जिंदा रखा और बिना किसी ड्रामे के वापस मुझे लौटा दिया. नहीं जी, ये ओवरकॉन्फिडेंस नहीं है. ये तो बस बदतमीजी है. बहुत दुख की बात है.'

बता दें कि शिल्पा शिंदे ने साल 2015 में 'भाबीजी घर पर हैं' शो छोड़ा था, जिसके बाद शुभांगी अत्रे ने 10 सालों तक 'अंगूरी भाबी' का रोल निभाया. हाल ही में शो पर आधारित फिल्म भी आने वाली है, जिसमें अंगूरी भाबी का रोल शुभांगी अत्रे निभाती दिखाई देंगी. 

---- समाप्त ----
