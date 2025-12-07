बिग बॉस में बनी निगेटिव इमेज, शो के बाद किसका चमका करियर, कौन हुआ गुमनाम?

बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट ने अपने तीखे तेवरों से सबकी नाक में दम किया. शो में उनकी बात सबसे हुई लेकिन किसी के साथ फरहाना का डीप कनेक्शन नहीं बन पाया. वो पूरे शो में लड़ती झगड़ती ही दिखीं. बीबी लवर्स फरहाना को सीजन 19 की खलनायिका कहते हैं. बार-बार फरहाना को उनकी जुबान और एटीट्यूड के लिए वीकेंड का वार में सलमान खान ने बैश किया है.

फरहाना की ऑडियंस के बीच निगेटिव इमेज बनी है. भले ही वो अपने दम पर शो को चला रही हैं. ढेर सारा कंटेंट दे रही हैं, लेकिन उनकी झगड़ालू इमेज को देख यूजर्स के बीच वो शो की खलनायिका कहला रही हैं. फरहाना से पहले भी कई लोगों की शो में निगेटिव इमेज बनी है. विलेन बनकर उन्हें शो में लाइमलाइट मिली. ऑडियंस के बीच पहचान मिली, लेकिन कुछ ही लोग इस छवि के साथ शोबिज में बुलंदियों को छू पाएं.

अब शो से निकलकर फरहाना का करियर क्या मोड़ लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल जानते हैं शो से निकलकर ऐसे किन सेलेब का चमका करियर...

जुबैर खान

जुबैर खान ने शो में आकर बदतमीजी की हद पार की थी. फीमेल कंटेस्टेंट के लिए जुबैर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. वीकेंड का वार में सलमान ने जुबैर की क्लास लगाई थी. उन्हें नल्ला डॉन कहा था. शो से निकलने के बाद जुबैर ने सलमान के खिलाफ शिकायत की. लेकिन उनके करियर का डाउनफॉल हुआ. बेरोजगारी और तंगी में दिन गुजारे. लेकिन अब जुबैर को लेकर भाईजान की नफरत पिघल गई है. सलमान ने जुबैर की बुरे वक्त में मदद की. उन्हें फिल्म सिकंदर के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम दिया.

संभावना सेठ

संभावना को बिग बॉस ने फेम तो दिलाया. लेकिन उनकी निगेटिव इमेज ने एक्टिंग करियर को झटका दिया. कईयों ने उन्हें काम देने से मना कर दिया था. उन्हें कंट्रोवर्सियल मानकर लोगों ने उनसे दूरी बनाई. आजतक को दिए इंटरव्यू में संभावना ने कहा था कि उनका शो का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा.

इमाम सिद्दीकी

इमाम सिद्दीकी ने शो में काफी बदतमीजी की थी. अपनी विवादास्पद हरकतों और होस्ट सलमान खान के साथ तीखी नोकझोंक के कारण चर्चा में रहे. शो से निकलने के बाद आज इमाम कहां हैं, फैंस को नहीं मालूम.

प्रियंका जग्गा

प्रियंका जग्गा शो में कॉमनर बनकर आई थीं. उनका शो में गालीगलौच करना, हंगामा करना सलमान को इरिटेट कर गया. आलम ये हुआ कि उन्हें दबंग खान ने शो छोड़ने का फरमान सुनाया. शो से निकलकर प्रियंका ने शोबिज छोड़ा. वो फिलहाल डिजिटल क्रिएटर हैं.

आकाशदीप सहगल

क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लाइमलाइट में आए आकाशदीप सहगल ने अपनी अच्छी खासी इमेज को बर्बाद किया. वो बीबी हाउस में भी विलेन बने. उनकी सलमान संग बहसबाजी हुई. उन्होंने सलमान पर करियर खत्म करने का आरोप लगा दिया. आज वो लाइमलाइट से दूर हैं.



