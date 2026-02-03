'मुझे डर...', 'भाभी जी घर पर हैं' एक्टर ने खोली TV इंडस्ट्री की पोल, बोले- वक्त पर...

सानंद वर्मा टीवी टाउन के जाने-माने एक्टर हैं. उन्हें 'भाभी जी घर पर हैं' शो में सक्सेना जी के कैरेक्टर में काफी पसंद किया जाता है. अपनी दमदार एक्टिंग से वो हमेशा फैंस का दिल जीतते हैं. सानंद वर्मा ने अब टीवी इंडस्ट्री की लंबी शिफ्ट्स और पेमेंट्स को लेकर बात की है.

TV इंडस्ट्री का कैसा है कल्चर?

सानंद वर्मा ने लेटेस्ट इंटरव्यू में टीवी इंडस्ट्री के वर्क कल्चर को लेकर कई खुलासे किए हैं. समाचार एजेंसी संग बातचीत में एक्टर से पूछा गया कि काफी समय से टीवी इंडस्ट्री में लॉन्ग वर्किंग हार्स को लेकर बहस छिड़ी हुई है. आपकी इसपर क्या राय है? इस सवाल पर सानंद वर्मा ने कहा कि उन्हें ज्यादा काम करने या थकावट से डर नहीं लगता, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा स्ट्रगल देख चुके हैं.

हालांकि, उन्होंने ये बात मानी कि इंडस्ट्री में लंबी शिफ्ट्स एक बड़ा इश्यू है. उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री में कई बार पेमेंट्स भी देर से होती हैं, जो टीवी इंडस्ट्री की एक दूसरी बड़ी समस्या है.

एक्टर बोले- कई बार आप काफी मेहनत करते हो, लेकिन आपको महीने बाद पेमेंट्स मिलती हैं. पेमेंट्स सही वक्त पर ही मिलनी चाहिए.

अपनी जर्नी के बारे में एक्टर ने क्या कहा?

अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक्टर ने कहा- कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि शूटिंग काफी ज्यादा देर तक चली है. मैंने फिर ये फैसला किया था कि मैं इसे रिपीट नहीं करूंगा. असली प्रॉब्लम ये है कि हमारी इंडस्ट्री सही तरह से नियमों, कानूनों के हिसाब से नहीं चलती.

सानंद वर्मा से आगे पूछा गया कि क्या कभी उनकी जिंदगी में ऐसा पल आया है, जब उन्हें गिपअप करने जैसा फील हुआ? इसपर एक्टर ने कहा- मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीता हूं. मैं अतीत की चीजों पर ध्यान नहीं देता और आने वाले कल के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता. मैं खुश रहने में यकीन करता हूं. भगवान मुझपर मेहरबान रहे हैं. मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं. मैं रिलैक्स होकर जीता हूं और जिंदगी पर भरोसा करता हूं.

