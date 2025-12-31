scorecardresearch
 
सालों से कपिल के शो में काम कर रहीं अर्चना, कम हुआ सुनाई देना, क्या है वजह?

कपिल शर्मा और उनकी टीम, इस महीने की शुरुआत में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के सीजन 4 के साथ नेटफ्लिक्स पर वापस आ गए हैं. रिलीज से पहले, कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा और अर्चना पूरन सिंह एक कॉलेज फेस्टिवल में लेटेस्ट सीजन को प्रमोट करते नजर आए.

अर्चना पूरन सिंह और कपिल शर्मा (Photo: Instagram/@archanapuransingh)
अर्चना पूरन सिंह और कपिल शर्मा (Photo: Instagram/@archanapuransingh)

अर्चना पूरन सिंह सालों से कॉमेडियन कपिल शर्मा संग काम कर रही हैं. ऐसे में एक सवाल, जो लगातार उनसे पूछा जाता रहा है, वो ये है कि वह नेशनल टेलीविजन पर हफ्ते दर हफ्ते खुद को रोस्ट क्यों होने देती हैं. सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाता है कि अर्चना खुद से आधी उम्र के कलाकारों से अपना मजाक बनता देख कुछ क्यों नहीं कहतीं. इंटरव्यू और यहां तक कि सेलेब्स ने भी कपिल शर्मा के शो पर उनसे यही सवाल किया है. हाल ही में एक कॉलेज फेस्टिवल में 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन को प्रमोट करते हुए अर्चना ने एक बार फिर इस बारे में बात की. उनके साथ यहां कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा भी मौजूद थे.

क्यों इंसल्ट सहती हैं अर्चना?

चर्चा के दौरान कीकू शारदा ने बताया कि उनकी मां अक्सर उन्हें फोन करके पूछती हैं कि वे शो में सीनियर आर्टिस्ट अर्चना को क्यों इंसल्ट करते हैं. शो पर इंसल्ट्स सहने के बारे में खुलकर बात करते हुए अर्चना पूरन सिंह ने कहा, 'बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं कि मैं शो पर ये इंसल्ट्स क्यों एक्सेप्ट करती हूं. सबसे पहले तो ये इंसल्ट्स नहीं हैं. इसे रोस्टिंग कहते हैं. रोस्ट में दोनों पार्टिसिपेंट्स तैयार होते हैं. हमारी पूरी टीम में इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एडमिरेशन है. मुझे पता है कि पर्सनली वे कभी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते. मैं कपिल, सुनील, कृष्णा और कीकू से इतना प्यार करती हूं कि वे जो भी कहें, मुझे कभी बुरा नहीं लगता. वे वो बातें इतने प्यार से कहते हैं.'

एक कान से कम देता है सुनाई

माहौल को हल्का करने के लिए कृष्णा अभिषेक ने तुरंत कहा, 'प्यार तो है, लेकिन बताता हूं, अर्चना जी बहुत बड़ा पे-चीक लेती हैं.' एक फैन के सवाल के जवाब में अर्चना ने यह भी खुलासा किया कि वे नवजोत सिंह सिद्धू की हंसी पर पॉज बटन लगाना चाहेंगी. उन्होंने कहा, 'सिद्धू जी को हंसी के लिए पॉज बटन की जरूरत है. वे इतनी जोर से हंसते हैं. सब सोचते हैं कि मैं जोर से हंसती हूं, लेकिन वे मुझसे भी ज्यादा जोर से हंसते हैं. उनकी हंसी की वजह से अब मेरे दाएं कान से थोड़ा कम सुनाई देता है. वे जोक खत्म होने के बाद भी हंसते रहते हैं.'

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का सीजन 4, नेटफ्लिक्स इंडिया पर 20 दिसंबर को प्रीमियर हुआ था. सीजन की पहली गेस्ट ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा थीं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में कपिल और टीम ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को होस्ट किया.

