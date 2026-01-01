KBC 17 में धर्मेंद्र को याद कर इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन, भर आई आंखें, बोले- वो एक एहसास थे

नए साल के दिन लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म इक्कीस रिलीज हुई है. फैंस के लिए ये इमोशनल पल है. अपने खास दोस्त धर्मेंद्र को याद कर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की भी आंखें नम हैं. केबीसी 17 के हालिया एपिसोड में बिग बी ने धर्मेंद्र को याद किया. उनके साथ फिल्म शोले में काम करने के एक्सपीरियंस को दुनिया के सामने रखा. बिग बी ने हीमैन को इमोशनल विदाई दी.

और पढ़ें

अमिताभ ने किया धर्मेंद्र को याद

केबीसी के सेट पर फिल्म इक्कीस की स्टारकास्ट आई थी. अगस्त्य नंदा, जयदीप अहलावत ने भी धर्मेंद्र को ट्रिब्यूट दिया. एपिसोड की शुरुआत बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई. धर्मेंद्र के बारे में बोलते वक्त अमिताभ इमोशनल हो गए थे. उनकी आवाज कांप रही थी. बिग बी ने कहा- इक्कीस हम सबके लिए धर्मेंद्र की आखिरी अनमोल निशानी है. जिसे वो करोड़ों लोगों के लिए छोड़ गए. एक आर्टिस्ट अपनी आखिरी सांस तक एक्टिंग ही करना चाहता है. यही मेरे दोस्त, मेरे परिवार और मेरे आदर्श मिस्टर धर्मेंद्र देओल ने किया.

ये सब बोलते वक्त अमिताभ की आवाज में कंपन थी. वो कहते हैं- मिस्टर धर्म सिर्फ एक शख्स नहीं थे. वो एक एहसास थे और एहसास कभी छोड़ता नहीं. ये याद बन जाता है, दुआएं बनकर साथ चलता है, जो आपको आगे बढ़ाता रहता है. फिल्म शोले की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए बिग बी बोले- एक बार हम बैंगलोर में शूटिंग कर रहे थे. जैसा कि मैं कहता हूं धर्मेंद्र के पास शारीरिक ताकत थी, वो पहलवान थे, हीरो थे. उनकी फिजीकल ताकत का उदाहरण मैंने भी देखा था. मौत के सीन में मेरे अंदर जो तड़प आपने स्क्रीन पर देखी, वो रियल थी क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी जोर से पकड़ा था कि दर्द अपने आप मेरी एक्टिंग में दिख रहा था. मेरी वहां पर नेचुरल एक्टिंग हुई थी.

Advertisement

'इक्कीस' के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने भी धर्मेंद्र को याद कर कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उन्होंने मेरी आखिरी फिल्म में काम किया. उनकी आखिरी परफॉर्मेंस कुछ ऐसी थी जिसमें वे बेहद शानदार थे. एक्टर जयदीप अहलावत ने भी धर्मेंद्र संग काम का एक्सपीरियंस साझा किया. वो कहते हैं- मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे ज्यादातर सीन उनके साथ थे. सेट पर कभी लगा ही नहीं कि सुपरस्टार हमारे साथ हैं. वे परिवार जैसे लगते थे.

फिल्म इक्कीस की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा लीड रोल में हैं. इस मूवी से अगस्त्य ने बड़े पर्दे पर डेब्यू किया है. उनके अपोजिट सिमर भाटिया ने काम किया है.



---- समाप्त ----