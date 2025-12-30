scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सलमान खान पर लगाया करियर बर्बाद करने का आरोप, 7 साल बाद टीवी पर कमबैक करेगा 'विलेन'?

चर्चा है कि नागिन 7 से आकाशदीप सहगल 7 साल बाद टीवी पर वापसी कर रहे हैं. वो शो में नया ट्विस्ट लेकर आएंगे, हालांकि उनके किरदार के बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है.

Advertisement
X
आकाशदीप सहगल के फैन्स के लिए गुडन्यूज (PHOTO: ITG)
आकाशदीप सहगल के फैन्स के लिए गुडन्यूज (PHOTO: ITG)

फैन्स लंबे समय से एकता कपूर के शो नागिन 7 का इंतजार कर रहे थे. टेलीविजन का मच अवेटेड सीरियल शुरू हो गया है. शो की लीड एक्ट्रेस  प्रियंका चाहर चौधरी हैं. नागिन 7 में नमिक पॉल लीड मेल कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं. एकता के शो में ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी अहम रोल में हैं. इस बीच सीरियल को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है. नागिन 7 से टेलीविजन के लोकप्रिय एक्टर का 7 साल बाद कमबैक होने जा रहा है. 

आकाशदीप सहगल करेंगे वापसी 
27 दिसंबर से नागिन 7 टीवी पर शुरू हो चुका है. TV पर अब तक नागिन 7 के दो एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं. लेकिन अब तक शो के सारे चेहरे रिवील नहीं किए गए हैं. अब चर्चा है कि एकता कपूर के शो एक्टर आकाशदीप सहगल टीवी पर कमबैक जा रहे हैं. आकाशदीप पिछले 7 साल से पर्दे से दूर हैं. अब वो नागिन 7 से धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. उनका रोल नागिन 7 में नया ट्विस्ट लेकर आने आ सकता है. पर वो शो में किस किरदार में नजर आएंगे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. 

आकाशदीप सहगल के कमबैक की खबर ने फैन्स को एक्साइटेड कर दिया है. फैन्स कयास लगा रहे हैं कि वो शो में विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं. क्योंकि विलेन के रोल में वो खुद को दर्शकों का तक बखूबी पहुंचाना जानते हैं. नागिन 7 में उन्हें विलेन के रोल में देखना मजेदार होने वाला है. 

सम्बंधित ख़बरें

Malaika Arora
अरबाज के बाद मलाइका अरोड़ा करेंगी दूसरी शादी? बोलीं- मैं तैयार...
Salman khan Sunny deol at Ikkis Screening
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' के लिए साथ आया बॉलीवुड, सलमान-सनी दिखे इमोशनल, Photos
salman khan in battle of galwan movie teaser
सलमान खान की 'मुस्कान' पर बवाल! राजनीतिक एक्सपर्ट बोले- ये लापरवाही नहीं मौत की...
Arshad warsi recalls working with superstars shahrukh and salman khan
'बैड बॉय हैं सलमान, शाहरुख जेंटलमैन', आखिर क्यों ऐसा बोले अरशद वारसी?
Why is rajbir ji putting so many mobiles on the side
सलमान खान की बर्थडे पार्टी में दिखीं जैस्मिन
Advertisement

कहां हैं आकाशदीप?
आकाशदीप सहगल ने 90 के दशक के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी विरानी के छोटे बेटे अंश गुजराल का रोल निभाया था. अंश गुजराल के रोल में वो घर-घर पॉपुलर हो गए थे. इस शो से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद उन्होंने Bigg Boss 5 में वाइल्ड कार्ड बनकर हिस्सा लिया. बिग बॉस में वो अपने शॉर्ट-टेम्पर और सलमान खान के साथ तीखी बहस के कारण चर्चा में रहे. सलमान के साथ उनकी अनबन विवादित रही. आकाशदीप ने आरोप लगाया था कि सलमान ने उनका करियर तबाह कर दिया. 

आखिरी बार 2017 में उन्हें शेर-ए-पंजाब: महाराजा रणजीत सिंह शो में देखा गया था. आकाशदीप सहगल ने टीवी से ये कहकर ब्रेक लिया कि उनकी मां की हेल्थ ठीक नहीं है. वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. इसके बाद से फैन्स को उनके कमबैक का इंतजार था. 2026 आकाशदीप के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement