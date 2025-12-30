सलमान खान पर लगाया करियर बर्बाद करने का आरोप, 7 साल बाद टीवी पर कमबैक करेगा 'विलेन'?

फैन्स लंबे समय से एकता कपूर के शो नागिन 7 का इंतजार कर रहे थे. टेलीविजन का मच अवेटेड सीरियल शुरू हो गया है. शो की लीड एक्ट्रेस प्रियंका चाहर चौधरी हैं. नागिन 7 में नमिक पॉल लीड मेल कैरेक्टर का रोल निभा रहे हैं. एकता के शो में ईशा सिंह और एलिस कौशिक भी अहम रोल में हैं. इस बीच सीरियल को लेकर नई अपडेट सामने आ रही है. नागिन 7 से टेलीविजन के लोकप्रिय एक्टर का 7 साल बाद कमबैक होने जा रहा है.
आकाशदीप सहगल करेंगे वापसी
27 दिसंबर से नागिन 7 टीवी पर शुरू हो चुका है. TV पर अब तक नागिन 7 के दो एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं. लेकिन अब तक शो के सारे चेहरे रिवील नहीं किए गए हैं. अब चर्चा है कि एकता कपूर के शो एक्टर आकाशदीप सहगल टीवी पर कमबैक जा रहे हैं. आकाशदीप पिछले 7 साल से पर्दे से दूर हैं. अब वो नागिन 7 से धमाकेदार वापसी के लिए तैयार हैं. उनका रोल नागिन 7 में नया ट्विस्ट लेकर आने आ सकता है. पर वो शो में किस किरदार में नजर आएंगे, इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
आकाशदीप सहगल के कमबैक की खबर ने फैन्स को एक्साइटेड कर दिया है. फैन्स कयास लगा रहे हैं कि वो शो में विलेन के किरदार में नजर आ सकते हैं. क्योंकि विलेन के रोल में वो खुद को दर्शकों का तक बखूबी पहुंचाना जानते हैं. नागिन 7 में उन्हें विलेन के रोल में देखना मजेदार होने वाला है.
कहां हैं आकाशदीप?
आकाशदीप सहगल ने 90 के दशक के पॉपुलर शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी विरानी के छोटे बेटे अंश गुजराल का रोल निभाया था. अंश गुजराल के रोल में वो घर-घर पॉपुलर हो गए थे. इस शो से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी. क्योंकि सास भी कभी बहू थी के बाद उन्होंने Bigg Boss 5 में वाइल्ड कार्ड बनकर हिस्सा लिया. बिग बॉस में वो अपने शॉर्ट-टेम्पर और सलमान खान के साथ तीखी बहस के कारण चर्चा में रहे. सलमान के साथ उनकी अनबन विवादित रही. आकाशदीप ने आरोप लगाया था कि सलमान ने उनका करियर तबाह कर दिया.
आखिरी बार 2017 में उन्हें शेर-ए-पंजाब: महाराजा रणजीत सिंह शो में देखा गया था. आकाशदीप सहगल ने टीवी से ये कहकर ब्रेक लिया कि उनकी मां की हेल्थ ठीक नहीं है. वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं. इसके बाद से फैन्स को उनके कमबैक का इंतजार था. 2026 आकाशदीप के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज लेकर आया है.