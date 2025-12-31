करोड़पति सिंगर के प्यार में हैं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन? मालती ने रिश्ते पर तोड़ी चप्पी, बोलीं- हमारे बीच...

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं और क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर शो खत्म होने के बाद भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. मालती ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे. अब उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ पर बात की है. मालती ने सिंगर अमाल मलिक संग अपने रिश्ते का सच बताया है.

अमाल संग डेटिंग पर क्या बोलीं मालती?

दरअसल, मालती ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. शो में उनका बॉन्ड सबसे ज्यादा अमाल मलिक संग दिखा था. मालती ने ये भी कहा था कि वो अमाल को पहले से जानती हैं. दोनों मिल भी चुके हैं. मालती के इस खुलासे के बाद से ही उनका नाम सिंगर अमाल मलिक संग जोड़ा जा रहा है.

हालांकि, मालती और अमाल कई दफा रिलेशनशिप की खबरों को खारिज कर चुके हैं. मगर कई लोग अभी भी उनके बीच रोमांटिक रिलेशन होने का दावा करते हैं. ऐसे में मालती ने अब X पर पोस्ट करके साफ कर दिया है कि वो अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड नहीं हैं.

मालती ने अपनी पोस्ट में लिखा- एक बार फिर इसे हमेशा के लिए क्लियर कर देती हूं. अमाल और मेरे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है. उसने (अमाल) मुझसे मेरा नंबर मांगा था. हम सिर्फ एक बार मिले थे. हमने बात की थी और एक दूसरे संग कुछ पर्सनल डिटेल साझा की थी. उसके बाद हम दोनों सिर्फ फोन पर ही कॉन्टैक्ट में थे. इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं था.

Let’s clear this once and for all.⁰Amaal and I had no relationship or any kind of “ship.” He asked for my number, and we met only once. We talked and shared some personal information. After that, we were in touch over the phone. That’s it! there was nothing else between us.

On… — Malti Chahar🇮🇳 (@ChaharMalti) December 30, 2025

डेटिंग की खबरों से तंग हुईं मालती

मालती ने आगे बताया- मैंने जब शो में कहा था कि हम बाहर की बातें नहीं करेंगे. उससे मेरा मतलब था कि मैं अमाल की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगी. आमाल ने शो पर मेरे बारे में ये बोला था कि मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में गलत बातें बोलकर मेरा अपमान किया, जो मैंने BB हाउस से बाहर आने के बाद ही देखा.

'हां, उसने शो से पहले और शो के दौरान भी कई दफा अपनी मेंटल हेल्थ का जिक्र किया था. मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश करती थी, ताकि बाद में उसे और ज्यादा पछतावा न हो. अब, मुझे ही इसका पछतावा हो रहा है. अब मुझे बख्श दो. प्लीज मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ो.'

बता दें कि मालती को बिग बॉस में काफी पसंद किया गया था. उन्होंने शो के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है. फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है.

