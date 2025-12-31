scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

करोड़पति सिंगर के प्यार में हैं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन? मालती ने रिश्ते पर तोड़ी चप्पी, बोलीं- हमारे बीच...

मालती चाहर का नाम लंबे वक्त से सिंगर अमाल मलिक संग जुड़ रहा है. डेटिंग की खबरों से मालती परेशान हो चुकी हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो उनका नाम अमाल संग न जोड़ें, क्योंकि उनके बीच कुछ भी नहीं है.

Advertisement
X
मालती चाहर का छलका दर्द (Photo: Instagram @maltichahar)
मालती चाहर का छलका दर्द (Photo: Instagram @maltichahar)

बिग बॉस 19 में नजर आ चुकीं और क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर शो खत्म होने के बाद भी लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. मालती ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे. अब उन्होंने अपनी डेटिंग लाइफ पर बात की है. मालती ने सिंगर अमाल मलिक संग अपने रिश्ते का सच बताया है. 

अमाल संग डेटिंग पर क्या बोलीं मालती?

दरअसल, मालती ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की थी. शो में उनका बॉन्ड सबसे ज्यादा अमाल मलिक संग दिखा था. मालती ने ये भी कहा था कि वो अमाल को पहले से जानती हैं. दोनों मिल भी चुके हैं. मालती के इस खुलासे के बाद से ही उनका नाम सिंगर अमाल मलिक संग जोड़ा जा रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

malti chahar bridal look
'दुल्हन' बनीं क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती, लहंगे में सज-धजकर हुईं तैयार, दिखाई अदाएं
Malti Chahar
'मेरे पेरेंट्स को क्यों घसीटा जा रहा है?', भड़कीं मालती चाहर, परवरिश पर उठे सवाल
Malti Chahar, Bharti Singh
क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन का छलका दर्द, भारती के नन्हे राजकुमार का घर में ग्रैंड वेलकम
'IPS बनाने के लिए पिता ने छीनी आजादी-कटवाए बाल', दीपक चाहर की बहन का छलका दर्द
'पिता समान डायरेक्टर ने की KISS करने की कोशिश', मालती चहर का खुलासा

हालांकि, मालती और अमाल कई दफा रिलेशनशिप की खबरों को खारिज कर चुके हैं. मगर कई लोग अभी भी उनके बीच रोमांटिक रिलेशन होने का दावा करते हैं. ऐसे में मालती ने अब X पर पोस्ट करके साफ कर दिया है कि वो अमाल मलिक की गर्लफ्रेंड नहीं हैं. 

मालती ने अपनी पोस्ट में लिखा- एक बार फिर इसे हमेशा के लिए क्लियर कर देती हूं. अमाल और मेरे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है. उसने (अमाल) मुझसे मेरा नंबर मांगा था. हम सिर्फ एक बार मिले थे. हमने बात की थी और एक दूसरे संग कुछ पर्सनल डिटेल साझा की थी. उसके बाद हम दोनों सिर्फ फोन पर ही कॉन्टैक्ट में थे. इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं था. 

Advertisement

 

डेटिंग की खबरों से तंग हुईं मालती

मालती ने आगे बताया- मैंने जब शो में कहा था कि हम बाहर की बातें नहीं करेंगे. उससे मेरा मतलब था कि मैं अमाल की पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करूंगी. आमाल ने शो पर मेरे बारे में ये बोला था कि मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी और मेरे बारे में गलत बातें बोलकर मेरा अपमान किया, जो मैंने BB हाउस से बाहर आने के बाद ही देखा. 

'हां, उसने शो से पहले और शो के दौरान भी कई दफा अपनी मेंटल हेल्थ का जिक्र किया था. मैं बस उसकी मदद करने की कोशिश करती थी, ताकि बाद में उसे और ज्यादा पछतावा न हो. अब, मुझे ही इसका पछतावा हो रहा है. अब मुझे बख्श दो. प्लीज मेरा नाम उसके साथ मत जोड़ो.' 

बता दें कि मालती को बिग बॉस में काफी पसंद किया गया था. उन्होंने शो के जरिए लोगों के दिलों में खास जगह बना ली है. फैंस को अब उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement