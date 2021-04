मार्वल्स हमेशा से ही फैंस को एक से बढ़कर एक सुपरहीरोज के साथ एंटरटेन करता आया है. हॉलीवुड फैंस ऐसा कोई भी सुपरहीरो नहीं है जिससे अछूते हों. अब धीरे-धीरे मार्वल अपना विस्तार कर रहा है और पहली दफा एशिया को सुपरहीरो मिलने जा रहा है. शांग ची एंड द लिजेंड ऑफ द टेन रिंग्स का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है जहां सुपर हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर सिमु ल्यु. हालांकि जब फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था तभी से वे चर्चा में आ गए थे और अब जब ट्रेलर रिलीज हो गया है तो फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ गई है.

ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कैसे मार्वल कॉमिक्स के कैरेक्टर शांग-ची रहस्यमयी टेन रिंग्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुकाबला करते नजर आएंगे और अपनी सुपरपावर का जलवा दिखाएंगे. ट्रेलर में देखा जा सकता है कि वे कैसे कभी हवा में स्टंट तो कभी पानी से खिलवाड़ तो कभी अपनी जादुई शक्ति का नमूना पेश करते नजर आ रहे हैं. जब ट्रेलर में इतना एक्शन है तो फैंस को अब तक तो अंदाजा हो ही गया होगा कि फिल्म कितनी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है. दो मिनट के ट्रेलर में देखा जा सकता है कि कैसे ल्यु के गुरु उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें जीने के लिए 10 साल दिए थे. तुम कहां हो? ल्यू इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि- ''मैं यहां पर हूं. मेरे घर पर.''

