यश की बेटी ने गाया सलाम रॉकी भाई, एक्टर ने शेयर किया क्यूट वीडियो

तेलुगू इंडस्ट्री के रॉकिंग स्टार और हमारे रॉकी भाई उर्फ यश (Yash) इन दिनों अपनी फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 (KGF Chapter 2) की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. यश की फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है. दुनियाभर में इस फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है. यश के काम को दर्शक तो पसंद कर ही रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि उनकी बेटी भी पापा की फैन हो गई हैं.

यश ने शेयर की बेटी की वीडियो

यश ने अपनी तीन साल की बेटी आर्या (Arya) का एक बेहद क्यूट वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में आर्या, यश की फिल्म केजीएफ के गाने सलाम रॉकी भाई को गाती नजर आ रही हैं. लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि वह रॉकी भाई (Salaam Rocky Bhai) को 'रॉकी बॉय' कह रही हैं. नन्हीं आर्या गाती हैं - 'सलाम रॉकी बॉय... रॉक रॉक रॉकी.'

Morning ritual.. has to begin with making fun of Rocky "BOY" 😂 pic.twitter.com/aMlGWzW32E

इस वीडियो के एक कैप्शन में यश लिखते हैं, 'सुबह का नियम है... शुरुआत रॉकी 'बॉय' का मजाक बनाकर होनी है.' आर्या का यह वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. फैंस को उनका क्यूट अंदाज काफी पसंद आ रहा है. वहीं कुछ फैंस अपने बच्चों की वीडियो को भी शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने बताया है कि बहुत से बच्चे रॉकी भाई के फैन बन चुके हैं.

Here is one more such fan from Dallas, Texas 🙂 pic.twitter.com/tlihuq9t0s