scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'वड़ा पाव' गर्ल की टूटेगी शादी! पति की बेवफाई से नहीं हारीं, कहा- जो होता है अच्छे के लिए...

चंद्रिका दीक्षित पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. चंद्रिका ने पति युगम गेरा पर धोखा देने का आरोप लगाया है, जिससे उनकी शादी में तनाव बढ़ गया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पति की मिस्ट्री गर्ल के साथ तस्वीरें और चैट शेयर कीं.

Advertisement
X
चंद्रिका दीक्षित के पति पर गंभीर आरोप (Photo: Instagram @chandrika.dixit)
चंद्रिका दीक्षित के पति पर गंभीर आरोप (Photo: Instagram @chandrika.dixit)

वड़ा पाव गर्ल उर्फ चंद्रिका दीक्षित की पर्सनल लाइफ में भूचाल आ गया है. उनकी शादी में खटपट चल रही है. चंद्रिका ने पति युगम गेरा पर धोखा देने का आरोप लगाया है. मिस्ट्री गर्ल संग चंद्रिका ने पति की तस्वीरें और चैट को रिवील किया. रोते-बिलखते हुए चंद्रिका का हाल देख फैंस परेशान हैं. लेकिन लगता है चंद्रिका ने इस दुख से निपटने की हिम्मत जुटा ली है.

चंद्रिका को पति से मिला धोखा
पति पर चीटिंग का आरोप लगाने के बाद चंद्रिका ने इंस्टा स्टोरी पर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की है. उन्होंने इमोशनल सैड सॉन्ग के साथ कैप्शन लिखा- जो होता है अच्छे के लिए होता है. बस होते हुए अच्छा नहीं लगता. दूसरी पोस्ट में चंद्रिका ने मां संग अपने बचपन की तस्वीर शेयर कर लिखा- जब जन्म देने वाली मां ही साथ नहीं है, तो भाग्य को क्या ही दोष देना. इसके साथ चंद्रिका ने रोने वाली इमोजी लगाई है.

चंद्रिका दीक्षित की पोस्ट
चंद्रिका दीक्षित की पोस्ट

तीसरी पोस्ट में चंद्रिका ने एक न्यूज वेबसाइज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है. आर्टिकल में वड़ा पाव गर्ल के पति पर धोखेबाजी के आरोप लगाने की जानकारी दी गई है. इस पोस्ट पर वो लिखती हैं- अब मैं अकेली नहीं हूं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chandrika Gera (@chandrika.dixit)

सम्बंधित ख़बरें

Tej Praatap Yadav, pawan singh
बिग बॉस ठुकरा चुके हैं तेज प्रताप यादव, पवन सिंह की तीसरी शादी पर कसा तंज?
Akanksha Chamola-Gaurav Khanna
गौरव के बच्चे की डिमांड ने मचाया भूचाल, टूटेगी शादी? आकांक्षा ने तोड़ी चुप्पी
indian reality shows copied from west
'द 50' से 'बिग बॉस' तक, विदेश से चुराया कॉन्सेप्ट, फैंस के बीच हिट ये रियलिटी शोज
The 50
'द 50' में सलमान खान के शो के 21 कंटेस्टेंट्स, कहीं बन ना जाए दूसरा बिग बॉस
The 50
न वोटिंग-न नियम, BB से कितना अलग होगा The 50? ये धुरंधर खिलाड़ी मचाएंगे तबाही

चंद्रिका के इस फेज में फैंस उनके साथ खड़े हैं. सबने उन्हें मजबूती से डील करने का सुझाव दिया है. चंद्रिका और उनके पति युगम के लड़ाई झगड़े का वीडियो सामने आया था. इसमें वो पति पर चिल्लाती दिखी थीं. उन्होंने पति को डांटते हुए कहा था कि वो घर, काम, बच्चा सब संभालती हैं लेकिन वो अपने दोस्तों संग घूमने फिरने में बिजी रहते हैं. वीडियो में चंद्रिका गुस्से में बर्तन फेंकते हुए नजर आई थीं. इस वीडियो के बाद कईयों ने चंद्रिका को ट्रोल किया था. उनके पति को सिम्पेथी दी थी. तब जाकर चंद्रिका ने पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की पोल खोली. 

चंद्रिका ने वीडियो में पति की मिस्ट्री संग फोटो और चैट को लीक किया. रोते हुए वो अपना दर्द बयां कर रही थीं. चंद्रिका ने बताया कि वो 2 महीने से चुप थीं. सब अकेले सह रही थीं. पर अब अति होने पर वो ये सच दुनिया को बता रही हैं. चंद्रिका को फैंस ने बिग बॉस ओटीटी 2 में देखा था. रियलिटी शो वो जीत नहीं पाई थीं. लेकिन इससे उन्हें खूब लाइमलाइट मिली थी. शो के बाद वो काम और फैमिली लाइफ में बिजी हो गईं. अब चंद्रिका शादी में खटपट को लेकर छाई हुई हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    पार्लियामेंट बजट सत्र
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement