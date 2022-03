The Kashmir Files देख 'अभिव्यक्ति की आजादी' का नारा लगाने वाले बौखला गए हैं: PM Modi

डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री की फ‍िल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) की कहानी ने लोगों का द‍िल दहला द‍िया है. कश्मीरी पंड‍ितों पर अत्याचार की इस दास्तां को देख दर्शक नम आंखों से स‍िनेमाघरों से न‍िकलते नजर आए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने भी फ‍िल्म को सराहा है. इतना ही नहीं उन्होंने अपने एक संबोधन में फ‍िल्म का ज‍िक्र कर इसका विरोध कर रहे लोगों को दो टूक सुनाई है. डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री ने पीएम मोदी का यह वीड‍ियो शेयर कर उन्हें धन्यवाद दिया है.

पीएम मोदी ने द कश्मीर फाइल्स का स‍िर्फ जिक्र ही नहीं बल्क‍ि इसके डायरेक्टर को भी न‍िडर बताया है. उन्होंने कहा- 'इतनी बड़ी घटना...कोई फ‍िल्म नहीं बना पाया क्योंक‍ि सत्य को दबाने की लगातार कोश‍िश हुई है हमारे देश में. भारत विभाजन... जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो कई लोगों को बड़ी परेशानी हो गई. कैसे भूल सकता है देश...कभी कभी उससे भी सीख मिलती है...भारत विभाजन में ऑथेन्ट‍िक कोई फ‍िल्म नहीं बनी है, और इसल‍िए इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल्स फ‍िल्म की चर्चा चल रही है.'

The Kashmir Files: पल्लवी जोशी ने द कश्मीर फाइल्स पर कहा- 'मैं चाहती थी हर देशवासी मेरे रोल से नफरत करे'

Thank you @PMOIndia @narendramodi for making such a strong argument for FoE and TRUTH. A #NewIndia is emerging. pic.twitter.com/mpUDoAdZsc