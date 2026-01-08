रिलीज से दो दिन पहले टली थलपति विजय की 'जन नायगन', 100 करोड़ एडवांस, शानदार रिस्पॉन्स पर फिरा पानी!

थलपति विजय ने जबसे अनाउंस किया था कि पॉलिटिक्स में फुल-टाइम एंट्री के लिए वो फिल्मों से रिटायर होंगे, तभी से फैन्स उनकी आखिरी फिल्म का इंतजार टकटकी लगाए कर रहे हैं. बाद में विजय की आखिरी फिल्म का टाइटल ‘जन नायगन’ रखा गया. संक्रांति पर रिलीज होने जा रही ‘जन नायगन’ के टीजर को शानदार रिस्पॉन्स मिला और एडवांस बुकिंग खुलते ही टिकट्स धड़ाधड़ बुक होने लगे.

सेंसर के पंगे में फंसने, मामला कोर्ट में पहुंचने और विवाद बढ़ने के बाद आखिरकार ‘जन नायक’ को 9 जनवरी की रिलीज कैंसल करनी पड़ी है. सेंसर बोर्ड के पंगे ने विजय की फिल्म का ऐसा नुकसान करवाया है कि अगली बार इसे दोबारा ऐसा रिस्पॉन्स मिले या न मिले, कहना मुश्किल है.

मेकर्स ने शेयर की फिल्म टालने की ऑफिशियल अनाउंसमेंट

‘जन नायगन’ थिएटर्स में रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार थी और एडवांस बुकिंग तेजी से चल रही थी. लेकिन मंगलवार तक सीबीएफसी ने सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो फाइनली मेकर्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मंगलवार और बुधवार को दोनों पक्षों से सुनवाई के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि फैसला 9 जनवरी को सुनाया जाएगा. जिस दिन फिल्म रिलीज होनी है, उस दिन अगर फैसला मेकर्स के पक्ष में भी आ जाए, तो सर्टिफिकेट मिलने में समय तो लगेगा ही. ऐसे में ‘जन नायगन’ के फैन्स ने बुधवार को ही मान लिया था कि अब ये तयशुदा तारीख पर रिलीज नहीं हो पाएगी. बुधवार देर रात मेकर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी शेयर कर दिया.

इस स्टेटमेंट में फिल्म के मेकर्स KVN प्रोडक्शंस ने कहा, “भारी दिल के साथ हम अपने दर्शकों और स्टेकहोल्डर्स से ये अपडेट शेयर कर रहे हैं. ‘जन नायगन’ की रिलीज, जिसका इंतजार 9 जनवरी के लिए बेसब्री से किया जा रहा था, हमारे नियंत्रण से बाहर के अपरिहार्य कारणों की वजह से टाली जा रही है.” मेकर्स ने कहा कि नई रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी. विजय की पॉलिटिकल पार्टी TVK ‘जन नायगन’ से जुड़े विवाद को विजय के खिलाफ एक राजनीतिक साजिश भी मान रही है. कोर्ट अब चाहे जो फैसला सुनाए, मगर इतना तय है कि ‘जन नायगन’ को इस पूरे विवाद और रिलीज डेट टलने से नुकसान हुआ है.

100 करोड़ की एडवांस बुकिंग

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि रिलीज टलने की अनाउंसमेंट से पहले तक ‘जन नायगन’ की ओपनिंग के लिए ओवरसीज मार्केट से ही 40 करोड़ से ज्यादा की एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन आ चुका था. ओपनिंग वीकेंड के लिए भी फिल्म की एडवांस बुकिंग तगड़ी थी, जिससे करीब 60 करोड़ का एडवांस बुकिंग ग्रॉस कलेक्शन हो गया था.

यानी सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही ‘जन नायगन’ ने करीब 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया था. ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्साइटमेंट इतनी तगड़ी थी कि फिल्म बहुत महंगे दाम पर बिकी थी. इसका असर ये हुआ कि कामयाब साबित होने के लिए इसे कम से कम 500 करोड़ कलेक्शन की जरूरत थी. एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे थे कि ‘जन नायगन’ तेजी से इस टारगेट की तरफ बढ़ भी रही थी.

नहीं मिलेगी ऐसी बेहतरीन रिलीज डेट

‘जन नायगन’ संक्रांति रिलीज होने वाली थी. फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होती और 14 जनवरी को संक्रांति की छुट्टी मिलती. रिलीज के बाद फिल्म को तगड़ा फर्स्ट वीकेंड मिलता और हफ्ते के बीच में साउथ में संक्रांति सेलिब्रेशन का फायदा होता.

अब कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये तो शुक्रवार को पता चलेगा. लेकिन फिल्म को ऐसी सुरक्षित बॉक्स ऑफिस रिलीज डेट मिल पाना अब मुश्किल नजर आ रहा है. अगर सब कुछ जल्दी भी सुलझ जाए, तब भी दमदार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का चांस पहले जैसा नहीं रहेगा.

हालांकि ‘जन नायगन’ के पक्ष में सबसे बड़ी बात ये है कि विजय के फैन्स बेहद ईमानदार और दुनिया भर में फैले हुए हैं. विजय की आखिरी फिल्म होने की वजह से ये फैन्स इमोशनल भी हैं. इसलिए रिलीज डेट कोई भी हो, फैन्स शायद फिर से टिकट बुक करने को तैयार नजर आएं. अभी तक तो ‘जन नायगन’ पहले दिन 150 करोड़ से ज्यादा वर्ल्डवाइड ओपनिंग के लिए तैयार दिख रही थी. अब देखना है कि नई रिलीज डेट के साथ फैन्स अपने थलपति के लिए फिर से उतने ही एक्साइटेड रहते हैं या नहीं.

