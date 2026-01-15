Film Wrap: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर हुआ रिलीज, हीरो संग रोमांटिक हुई रवीना की बेटी

बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में आज काफी कुछ हुआ है. सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर रिलीज हुआ, जो काफी दमदार था. पूरे ट्रेलर में कई सारे ऐसे मोमेंट्स थे, जिसने रौंगटे खड़े कर दिए थे. सनी देओल ने अपनी दमदार आवाज के दम पर पूरे ट्रेलर में जान डाली. उनका साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी बखूबी दिया.

वहीं रवीना टंडन की बेटी राशा की दूसरी फिल्म 'लाइकी लाइका' का पोस्टर सामने आया, जिसमें वो अपने से 7 साल बड़े अभय वर्मा को लिप किस देती दिखीं. ये पोस्टर फैंस के बीच काफी वायरल रहा.

'मैं कोई नन नहीं हूं, न कुंवारी हूं', बोलीं कोरियोग्राफर गीता कपूर, बताया रिलेशनश‍िप स्टेट्स

गीता कपूर ने अपने इंटीमेट लाइफ वाले बयान पर मचे हंगामे के बाद चुप्पी तोड़ी है. गीता का कहना है कि क्योंकि लोग उन्हें ‘गीता मां’ कहते हैं इसलिए उन्हें लगता है कि कोरियोग्राफर की कोई पर्सनल लाइफ या इंटरेस्ट नहीं है.

'हम पैदा होते हैं, फिर हमारा शोषण होता है' एक्ट्रेस विजेता पार्वती ने सुनाया बचपन का दर्द

नेशनल अवॉर्ड विजेता पार्वती ने हाल ही में अपने बचपन के गहरे परेशान करने वाले अनुभवों पर विचार किया. उन्होंने बताया कि कई बार अजनबी पुरुषों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. पार्वती ने The Male Feminist पॉडकास्ट पर इन घटनाओं के बारे में बताया.

7 साल बड़े हीरो संग रोमांटिक हुई रवीना की बेटी, किया Lip Kiss, PHOTO

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अभय वर्मा की अपकमिंग फिल्म 'लाइकी लाइका' का पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फिल्म का पोस्टर देखकर पता चल रहा है कि कहामी में रोमांस और एक्शन देखने को मिलने वाला है.

Border 2 Trailer: 'नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं बॉर्डर', रौंगटे खड़े कर देगी सनी देओल की दमदार आवाज

सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर जारी हुआ है, जो देखने में काफी दमदार है. पूरे ट्रेलर में सिर्फ रौंगटे खड़े कर देने वाले मोमेंट्स की भरमार है, जो फिल्म देखने के लिए ऑडियंस की दिलचस्पी को बढ़ा रही है.

बॉलीवुड ने एआर रहमान से बनाई दूरी, कम्पोजर बोले - 8 साल से पावर शिफ्ट हो गया

एआर रहमान ने खुलासा किया कि उन्हें बॉलीवुड में खुद को अपनाया हुआ महसूस करने में 7 साल लग गए. साथ ही कम काम मिलने, धर्म-भाषा के फर्क और पावर शिफ्ट पर भी रहमान ने बात की. रहमान ने बताया कि उन्हें पिछले 8 साल से बॉलीवुड से कम काम मिलने लगा है.

