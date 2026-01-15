7 साल बड़े हीरो संग रोमांटिक हुई रवीना की बेटी, किया Lip Kiss, PHOTO

रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी और अभय वर्मा की एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म 'लाइकी लाइका' का धमाकेदार पोस्टर रिलीज हो गया है. फोटो में राशा-अभय अपनी सहज और दिल छू लेने वाली केमिस्ट्री से सबका ध्यान खींच रहे हैं.

रोमांटिक हुए राशा-अभय

राशा थडानी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपकमिंग फिल्म ‘लाइकी लाइका’ का पोस्टर शेयर किया है. डेब्यू फिल्म फ्लॉप होने के बाद एक्ट्रेस एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी को तैयार हैं. फिल्म में उनके साथ अभय वर्मा लीड एक्टर के तौर पर नजर आएंगे. पोस्टर में राशा और अभय एक-दूसरे के प्यार में खोए दिख रहे हैं. पहली तस्वीर में दोनों लिपलॉक कर रहे हैं. दूसरी फोटो में दोनों हाथों से हार्ट बनाते नजर आ रहे हैं. एक तस्वीर में अभय, राशा को करीब से पकड़े हुए हैं.

फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि प्यार. दर्द. विश्वास. ‘लाइकी लाइका’ का पोस्टर कई रहस्यों से भरा दिखता है. फिल्म के लीड एक्टर्स का चेहरा खून की छींटों से सना हुआ है. पोस्टर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म रोमांस और एक्शन से भरपूर हो सकती है.

कब होगी रिलीज?

फिल्म का डायरेक्शन सौरभ गुप्ता ने किया है. जून 2025 में थडानी ने वर्मा के साथ एक वीडियो शेयर कर प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें दोनों फिल्म के थीम का हिंट दे रहे थे. फिल्म इस साल गर्मियों में रिलीज होगी.



दूसरी फिल्म से चमकेगा करियर

राशा की पहली फिल्म आदाज बुरी तरह से फ्लॉप रही थी. 80 करोड़ के बजट पर बनी आजाद ने बॉक्स ऑफिस पर 10 करोड़ कमाए थे. जिससे फिल्म घाटे में चली गई. पर फिल्म में राशा के डांस को पहचान मिली. उई अम्मा गाने से उन्होंने काफी तारीफें बटोरीं. फिल्म में राशा के साथ अजय देवगन के भांजे अमन देवगन लीड कैरेक्टर में थे.

फ्लॉप डेब्यू के बाद राशा इस रोमांटिक-थ्रिलर मूवी में अपने करियर को नया चांस देने जा रही हैं. देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस जोड़ी को कितना पसंद करते हैं.

