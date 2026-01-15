Border 2 Trailer: 'नक्शे पर खींची हुई लकीर नहीं बॉर्डर', रौंगटे खड़े कर देगी सनी देओल की दमदार आवाज, रिलीज हुआ ट्रेलर

जेपी दत्ता की कल्ट-क्लासिक 'बॉर्डर' का सीक्वल 'बॉर्डर 2' थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. महीने भर पहले इसका टीजर सामने आया था, जो काफी जोश से भरा था. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की झलक ने पूरे टीजर में जान भर दी थी. अब रिलीज से चंद दिनों पहले, 'बॉर्डर 2' का ऑफिशियल ट्रेलर सामने आया है.

'बॉर्डर 2' का दमदार ट्रेलर आया सामने

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर की शुरुआत ही सनी देओल की भारी-भरकम आवाज से होती है, जिसमें वो अपने सभी जवानों को बॉर्डर शब्द का मतलब समझा रहे हैं. उनका कहना है कि नक्शे पर खींची गई लकीरें ही फौजी के लिए सिर्फ बॉर्डर नहीं होती, बल्कि एक वादा भी होता है कि वो किसी को भी उस लकीर से आगे आने ना दे. ना कोई दुश्मन, ना उसकी गोली और ना उसका इरादा. अब कुछ भी हो जाए, लेकिन ये वादा टूटना नहीं चाहिए.

आगे वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की झलक दिखती है जो जमीन, आसमान और समुद्र में भारत की सेवा में जुटे हैं. तीनों के अंदर पूरा जज्बा और शौर्य है और वो अपने दुश्मनों को बॉर्डर पार करने नहीं देंगे. लेकिन सामने खड़ा दुश्मन भी कम नहीं दिखाया गया है. वो ऑपरेशन चंगेज की तैयारी में है, लेकिन उसके सामने ये तीनों ढाल बनकर खड़े हैं. ट्रेलर में आगे काफी इमोशन भरे मोमेंट्स भी दिखाए गए हैं. सभी अपने परिवार से वादा करते हैं कि वो जंग से वापस जरूर आएंगे.

यहां देखें 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर:

इन सीन्स से साथ घर कब आओगे गाना भी बैकग्राउंड में है, जो रौंगटे खड़े करता है. अब बॉर्डर पर तैनात चारों सैनिकों को अपने दुश्मन से जीतकर घर लौटना है. 'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में सनी देओल के कई दमदार डायलॉग्स सुनाई देते हैं, जो आपके अंदर एक जोश भरते हैं. अंत में उन्हें जबरदस्त एक्शन मोड में भी देखा जा सकता है, जिसके लिए वो मशहूर हैं.

'बॉर्डर 2' फिल्म 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच लड़ी गई लड़ाई पर आधारित है, जिसमें हमारे भारत के वीर जवानों की बहादुरी को दिखाया जाएगा. ये फिल्म 23 जनवरी को थिएटर्स में रिलीज होगी.

