कोरियोग्राफर गीता कपूर ना सिर्फ अपने डांस मूव्स बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उन्हें रिएलिटी शोज में 'गीता मां' के नाम पुकारा जाता है. वो 52 साल की हैं लेकिन सिंगल हैं, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है. लेकिन गीता बताती हैं कि वो डेट करती रहती हैं, सेक्शुअली एक्टिव हैं और सेल्फ अवेयर भी हैं. कुछ वक्त पहले उनके इंटीमेसी और सेल्फ अवेयरनेस पर दिए बयान पर हंगामा मच गया था. इस पर उन्होंने अब सफाई दी है.

गीता का फूटा गुस्सा

गीता ने नाराजगी जाहिर की और बताया कि वो आज भी अपने कहे टिकी हैं. उनका मानना है कि सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें गीता मां कहते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो सकती या वो किसी के साथ बिन शादी इंटीमेट नहीं हो सकतीं.

हिंदी रश से गीता ने कहा- मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि सब नॉर्मल इंसान हैं. आपने मुझे एक उपाधि दी है, जहां पर आपको लगता है कि इनकी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता. आपने मुझे एक दर्जा दिया है, मैंने तो ये दर्जा मांगा नहीं आपसे. मैं सिर्फ एक आम इंसान हूं. ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे घर में अलग जो आपके घर में नहीं है. दाल-चावल हम भी खाते हैं आप भी खाते हो. अलग क्या है. तो जो आप करते हो वो आपको सुनना नहीं है. फीलिंग्स हर किसी की होती है.

'हम उसको अलग-अलग नाम देते हैं. कोई वेलनेस कहता है, कोई कुछ और कहता है. आपने मुझसे एक सवाल पूछा, मैंने नहीं कहा कि मैं करती हूं. मैंने कहा कि- आपको क्यों लगता है कि मैं नहीं करती होऊंगी. और इसमें बुराई भी क्या है. मैं फिजिकली सैटिस्फाईड हूं और मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं. क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, तो मैं कहती हूं अगर किया भी तो क्या हुआ? क्या आप नहीं करते, कोई और नहीं करता.

गीता ने आगे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि- हम ऐसे बिहेव क्यों करते हैं, हम ऐसे क्यों हैं. जो हमको सुनना है सिर्फ वो ही अच्छा है. या फिर एक मुंह से नहीं सुनना. ये क्या बात हुई.

'मैं कोई नन नहीं हूं'

इससे पहले गीता ने जय मदान से बातचीत में शादी और मां बनने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की थी. वो बोलीं- अगर आपके बच्चे होने हैं तो हो जाएंगे, बिना इंटीमेट हुए कैसे जाएंगे. इंटीमेसी का मुझे प्रॉब्लम नहीं है. ये तो बहुत लोगों के दिमाग होगा कि क्योंकि मैं गीता मां हूं तो मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा. मैं कोई नन नहीं हूं, मैं कुंवारी नहीं हूं. मैं अपने मोमेंट्स तलाश लेती हूं, मैं लोगों से मिलती हूं, डेट करती हूं, किसी के साथ इंटीमेट भी होती हूं.

