1300 करोड़ में बन रही राजामौली की 'वाराणसी', इस दिन होगी रिलीज, कहानी से उठा पर्दा?

एस.एस.राजामौली की अगली एपिक फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. डायरेक्टर अपनी फिल्म को उगादि के शुभ त्योहार पर लेकर आ रहे हैं. रिलीज डेट के साथ-साथ फिल्म का प्लॉट भी लीक हुआ है.

इस दिन आएगी महेश बाबू की 'वाराणी' (Photo: IMDb)
इंडियन सिनेमा में फिल्म मेकर एस.एस.राजामौली का नाम काफी बड़ा माना जाता है. 'बाहुबली', 'RRR', 'मगधीरा', 'यमडोंगा', जैसी एपिक फिल्में बना चुके राजामौली ग्लोबली भी काफी नाम कमा चुके हैं. फैंस को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. अब राजामौली ने अपनी अगली फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. 

सामने आई राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट

एस.एस.राजामौली की फिल्म 'वाराणसी' एक एपिक फिल्म होने वाली है, जिसमें उनका हीरो एक ग्लोबट्रॉटर यानी घूमने वाला इंसान है. इसे महेश बाबू प्ले करने वाले हैं. नवंबर 2025 में फिल्म की पहली झलक दिखाई गई थी, जो काफी शानदार थी. फर्स्ट ग्लिम्पस से हमें 'वाराणसी' के बारे में कई सारे हिंट्स मिल गए थे. 

आज यानी 30 जनवरी के दिन राजामौली ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट ऑफिशियली अनाउंस कर दी है. कई सारी अटकलों के बाद, 'वाराणसी' को 7 अप्रैल 2027 को रिलीज किया जाएगा. ये मौका तेलुगू ऑडियंस के लिए भी बेहद खास है क्योंकि उसी दिन उगादि का शुभ त्योहार भी है. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एस.एस.राजामौली ने अपनी फिल्म का नया पोस्टर शेयर करते हुए रिलीज डेट का ऐलान किया है. पोस्टर में हम एक एस्टरॉइड को धरती पर गिरकर तबाही मचाते हुए देख सकते हैं. इस पोस्टर के आने से पहले फिल्म 'वाराणसी' की स्टोरीलाइन भी रिवील होने की खबरें सामने आई थीं. 

'वाराणसी' के प्लॉट का हुआ खुलासा?

'लेटरबॉक्स्ड' नाम की एक वेबसाइट पर राजामौली की फिल्म की स्टोरीलाइन लिखी हुई है. इसमें लिखा है, 'जब भारत के वाराणसी शहर पर एक एस्टरॉइड गिरता है, तो उसके बाद क्या-क्या होता है? क्या पूरी दुनिया खत्म होने वाली है? क्या धरती के इतिहास का सबसे बड़ा पल बदलने के लिए एक सेवियर यानी रक्षक की जरूरत है, जो महाद्वीपों और समय की लाइनों के पार यात्रा करे?'

'वाराणसी' की ये होगी कहानी?

हालांकि 'वाराणसी' का ऑफिशियल सारांश ये बताया गया, 'ये कहानी हजारों सालों तक चलती है और दुनिया के अलग-अलग जगहों पर होती है. अंटार्कटिका से लेकर अफ्रीका तक, और भारत के मुख्य शहर वाराणसी तक. ये फिल्म इंडियाना जोन्स और जेम्स बॉन्ड जैसी एडवेंचर वाली स्टाइल में बनी है. यानी एक्शन, सस्पेंस, दुनिया घूमना, खतरों से भरी रोमांचक कहानी.'

बात करें 'वाराणसी' के बारे में, तो एस.एस.राजामौली अपनी फिल्म को 1300 करोड़ रुपये के बजट में बना रहे हैं, जिससे ये इंडियन सिनेमा की दूसरी सबसे बड़ी और महंगी फिल्म बनती है. उनसे पहले नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' है, जिसके दोनों पार्ट्स को 4000 करोड़ रुपये में बनाया जा रहा है. 'वाराणसी' में तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू, ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा और मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन काम कर रहे हैं. 

