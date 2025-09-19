Film Wrap: पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, हार्दिक पंड्या ने नताशा को दिया धोखा?

शुक्रवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. भोजपुरी इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन सिंह पिछले दो हफ्तों से अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बने हुए थे लेकिन अब वो ये शो छोड़ने वाले हैं. इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा के तलाक से जुड़ी खबर सामने आई है. इसके साथ ही काजोल ने अपने करियर की शुरुआत से नो-किसिंग पॉलिसी को फॉलो किया था. लेकिन लगाता है अब उन्होंने इस रूल को तोड़ दिया है.

पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, रो पड़ीं धनश्री, बोले- दिल से बुलाना...

पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो को अलविदा कह दिया है. कहा जा रहा है कि एक्टर सेवा के कार्य से शो को छोड़कर जा रहे हैं.

नताशा संग हार्द‍िक का क्यों हुआ तलाक? म‍िला बड़ा ह‍िंट, क्र‍िकेटर ने दिया था धोखा

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या एक बार फिर प्यार में हैं. इस बार हार्दिक को लेकर चर्चा है कि वो मॉडल महिका शर्मा को डेट कर रहे हैं. वहीं हार्दिक का जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप हो चुका है. बताया जा रहा है कि दोनों दो सालों से रिश्ते में थे.

धनश्री के दीवाने हुए पवन सिंह, पढ़े तारीफों के कसीदे, फैन्स बोले- नई भाभी मिल गई...

'राइज एंड फॉल' शो में भोजपुरी स्टार पवन सिंह जिस तरह धनश्री की तारीफ कर रहे हैं. वो देखकर फैन्स रिएक्ट किए बिना नहीं रह पाए. फैन ने कमेंट करते हुए कहा कि नई भाभी मिल गई.

Advertisement

'बजाज को कोई अपनी लड़की नहीं देगा', बोलीं कुनिका, यूजर्स बोले- खुद को मत भूलो

बिग बॉस 19 में अभिषेक बजाज को लेकर घर में अक्सर ही लड़ाई होती रहती है. वहीं इस बीच कुनिका ने भी अभिषेक पर बड़ा बयान दिया है. कुनिका ने कहा, 'आज के समय में कोई भी अच्छा परिवार ये शो देख रहा होगा और अपनी लड़की की शादी करना चाहेगा, तो वो बजाज को बिल्कुल नहीं देगा.'

काजोल ने किया ऑनस्क्रीन हसबैंड को Kiss, वायरल हुआ सीन, फिर टूटी नो-किस पॉलिसी

काजोल ने अपने करियर की शुरुआत से नो-किसिंग पॉलिसी को फॉलो किया था. उन्होंने 29 साल तक पर्दे पर कोई इंटीमेट सीन नहीं दिए थे. एक्ट्रेस का कहना था कि उन्हें ऐसे सीन्स करने में सहज महसूस नहीं होता. हालांकि अब वक्त बदल गया है.

---- समाप्त ----