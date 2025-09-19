scorecardresearch
 

Feedback

पवन सिंह ने छोड़ा 'राइज एंड फॉल' शो, रो पड़ीं धनश्री, बोले- दिल से बुलाना...

पवन सिंह इस हफ्ते राइज एंड फॉल शो को अलविदा कहने वाले हैं. पिछले काफी समय से उनके शो छोड़ने पर संदेह बना हुआ था. लेकिन अब वो फाइनली इस शो को छोड़कर जा रहे हैं.

Advertisement
X
पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो को कहा अलविदा (Photo: Screengrab)
पवन सिंह ने राइज एंड फॉल शो को कहा अलविदा (Photo: Screengrab)

भोजपुरी इंडस्ट्री के 'पावर स्टार' पवन सिंह पिछले दो हफ्तों से अशनीर ग्रोवर के शो 'राइज एंड फॉल' का हिस्सा बने हुए थे. एक्टर शो में रहकर अपने फैंस का लगातार मनोरंजन कर रहे थे. लेकिन अब पावर स्टार के फैंस को बड़ा धक्का लगने वाला है. पवन सिंह ने 'राइज एंड फॉल' शो को अलविदा कह दिया है. कहा जा रहा है कि एक्टर सेवा के कार्य से शो को छोड़कर जा रहे हैं.

क्यों 'राइज एंड फॉल' शो को पवन सिंह ने कहा अलविदा?

हाल ही में शो के मेकर्स ने एक नया प्रोमो रिलीज किया है जिसमें पावर स्टार पवन सिंह आखिरी बार 'राइज एंड फॉल' के स्टेज से अपनी बात कह रहे हैं. वो अपने साथी कंटेस्टेंट्स को शुभकामनाएं दे रहे हैं. एक्टर को जाते देख धनश्री और आकृति नेगी के आंसू छलक गए.  पवन सिंह कह रहे हैं, 'मैं इस मंच से ये बोलकर जा रहा हूं कि मैं इस शो को छोड़ रहा हूं सेवा के लिए. लेकिन मैं आप सभी के साथ रहूंगा. मैं .यही बोलूंगा कि ये गेम खेलिए, सच्चे मन से खेलिए. हंसकर-हंसाकर खेलिए.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

सम्बंधित ख़बरें

Pawan Singh
TRP किंग बना 'राइज एंड फॉल', पवन सिंह ने बीच में छोड़ा शो, होगा बुरा असर? 
Pawan Singh and Dhanshree
Dhanshree के फिगर पर टिकी Pawan Singh की नजरें! 
Ashnoor Kaur In Bigg Boss 19
Film Wrap: प्यार में अभिषेक अशनूर? धनश्री पर फिदा पवन 
Kiku Sharda
कॉमेडी का बड़ा नाम, रियलिटी शो में क्यों कमजोर पड़े कीकू शारदा? 
भोजपुरी रियलिटी शो की होस्ट से मिलिए (PHOTO: Instagram @dimpalsingh99)
भोजपुरी में होगा 'प्यार का पंचायत', रियलिटी शो में दिखेगा प्यार का सच 

वीडियो में आगे पवन सिंह जब सभी कंटेस्टेंट्स से गले मिल रहे हैं, तो वो एक इमोशनल मोमेंट भी बन जाता है. लेकिन पावर स्टार अपने अंदाज में उस माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहते हैं, 'मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं. मैं इस मंच पर ये भी बोल रहा हूं कि पेंट हाउस या बेसमेंट से जब भी मुझे दिल ये याद किया जाएगा, तब मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी काम दो दिन के लिए रोक दूं और आप सभी से मिलने आ जाऊं.'

Advertisement

पावर स्टार ने छोड़ा शो, क्या बोल रहे फैंस?

पवन सिंह को लेने इस वीकेंड उनकी मां आई थीं. ऐसा कहा जा रहा है कि एक्टर अपनी पुरानी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए शो को छोड़कर जा रहे हैं. उनका परिवार एक सेवा कार्य में शामिल होना है जिसमें पवन सिंह का होना जरूरी है. लेकिन भोजपुरी स्टार के अचानक बाहर होने से फैंस बहुत दुखी हैं. 

यूजर्स पवन सिंह के शो छोड़ने के बाद काफी अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, 'कल लास्ट एपिसोड होगा फिर मैं एमएक्स प्लेयर को  डिलीट कर दूंगा.' वहीं दूसरे यूजर लिखते हैं, 'अब किसके लिए हम राइज एंड फॉल देखेंगे? पहली बार किसी रियलिटी शो से इतना रिलेट करने लगा था. अब तकलीफ हो रही है. जो भी हो, ये फैसला शो के लिए गलत हो जाएगा. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है.'

बता दें कि 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह के अलावा कीकू शारदा, अर्जुन बिजलानी, अहाना कुमरा, कुब्रा सैत, धनश्री वर्मा, अनाया बांगर जैसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स शामिल है. ये शो प्राइम वीडियो/एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम होता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement