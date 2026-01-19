बॉलीवुड की तरफ से कुछ महीनों पहले एक दमदार कहानी थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जिसे देखने ज्यादा दर्शक नहीं पहुंचे. लेकिन जब ये ओटीटी पर रिलीज हुई, तब इसने अपना असली कमाल दिखाया. फिल्म देखने के बाद, कई लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की. बॉलीवुड के कई सितारों ने भी 'हक' देखकर यामी गौतम के काम की तारीफ की है.
अच्छे कंटेंट से 'हक' ने बनाई अपनी अलग पहचान
इंडिया में हक को काफी प्यार मिल रहा है. लोग इसमें दिखाए ऐतिहासिक शाह बानो के केस की कहानी को देखकर बेहद खुश हुए. जो लोग मुसलमान नहीं थे, उन्हें भी ये फिल्म पसंद आई थी. अब 'हक' को पाकिस्तान में भी काफी सराहा जा रहा है. वहां की आवाम सोशल मीडिया पर अपने रिएक्शन्स शेयर करके फिल्म की तारीफ कर रही है.
एक पाकिस्तानी यूजर सादिया ने X पर 'हक' का रिव्यू किया. उन्होंने कई सारे ट्वीट थ्रेड शेयर किए, जिसमें दुनियाभर की अलग-अलग फिल्मों का जिक्र था. सादिया ने 'हक' के बारे में लिखा, 'शुरू में मैं हक को लेकर शक में थी क्योंकि भारत ने हाल के वर्षों में बहुत सारी मुस्लिम-विरोधी और पाकिस्तान-विरोधी प्रचार फिल्में बनाई हैं और ये फिल्म एक मुस्लिम महिला (शाह बानो) के वास्तविक जीवन की घटनाओं पर आधारित है.'
'मैं दंग रह गई. इस क्लिप ने मुझे फिल्म देखने के लिए प्रेरित किया. इस फिल्म में कई बेहतरीन सीन्स हैं और यामी गौतम ने शानदार एक्टिंग की है. मैं पूरी फिल्म के दौरान उनके किरदार के लिए रोती रही. ये यामी और इमरान की मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक है.' इकरा नाम की एक और यूजर हैं जिन्होंने यामी गौतम की फिल्म 'हक' देखी.
'हक' के लिए क्या बोल रही पाकिस्तान की आवाम?
उन्होंने ट्वीट करके फिल्म के बारे में लिखा है, 'हक फिल्म सच में 10/10 रेटिंग के लायक थी. ये बखूबी दिखाती है कि कैसे एक आदमी आपको ये एहसास दिला सकता है कि आप उसकी पूरी दुनिया हैं और आपको यकीन दिला सकता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता. और फिर, बस यूं ही, बोरियत महसूस करने लगता है. ये फिल्म दिखाती है कि कैसे आसानी से "प्यार" का नाम बदल जाता है, किसी और को प्यार समझ लिया जाता है, दिल टूट जाता है.'
पाकिस्तान की एक वकील यूजर ने भी 'हक' की तारीफ करते हुए कई बातें लिखीं. बीना फराज ने लिखा, 'हक सिर्फ एक इंडियन फिल्म नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल कहानी है. अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का एक महिला का साहस सीमाओं, भाषाओं और राष्ट्रीयताओं से परे है. एक पाकिस्तानी महिला होने के नाते, उसकी लड़ाई मुझे काफी करीबी और बेहद प्रभावशाली लगती है.'
मोइज मजहर नाम के एक पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने यामी और इमरान की फिल्म 'हक' देखी और उसकी तारीफों के पुल भी बांधे. उन्होंने X पर ट्वीट करके लिखा, 'हक एक बहुत ही जरूरी फिल्म है और काश हम पाकिस्तान में भी ऐसी फिल्म बना पाते, लेकिन सबको पता है कि या तो उस पर बैन लग जाएगा (कम से कम) या फिल्म मेकर्स को जान से मार दिया जाएगा. यहां सब लोग सास-बहू और मार-पीट जैसे ड्रामों की तरह ही हैं. कसम से, ये सब बकवास है.'
यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. जिसे सुपर्ण वर्मा ने डायरेक्ट किया था. इसने इंडिया में करीब 20-23 करोड़ की कमाई की थी. लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर आने के बाद हर तरफ छा चुकी है. ये ओटीटी ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप 5 में बनी हुई है.