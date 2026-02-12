Film Wrap: कौन हैं उदित नारायण की पहली पत्नी? राजपाल यादव पर हाई कोर्ट ने क्या कहा?

गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. एक तरफ जहां बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण पर उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने 31 साल बाद गंभीर आरोप लगाए हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक्टर राजपाल यादव को हाईकोर्ट से फटकार मिली है.
कौन हैं उदित नारायण की पहली पत्नी? 31 साल बाद लगाया गर्भाशय निकलवाने का आरोप
बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण पर उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने 31 साल बाद गंभीर आरोप लगाए हैं. बिना इजाजत गर्भाशय निकलवाने से पहले भी वो सिंगर पर कई आरोप लगा चुकी हैं. जानें कौन हैं उनकी पहली पत्नी?
'घूसखोर पंडत' का बदला हुआ नाम बताओ, तब रिलीज होगी फिल्म, सुप्रीम कोर्ट की दो टूक
फिल्म ‘घूसखोर पंडित’ के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने नीरज पांडे, केंद्र सरकार और CBFC को नोटिस जारी कर फिल्म की रिलीज पर सवाल उठाए हैं. साथ ही एक आदेश भी दे डाला है.
राजपाल यादव को जेल या बेल? कोर्ट ने लगाई फटकार- आपको 25 मौके दिए गए, मगर आदेश की अवहेलना हुई
कॉमेडियन राजपाल यादव ने बीते दिनों चेक बाउंस मामले में सरेंडर किया था. इस बीच राजपाल के 9 करोड़ का कर्ज चुकाने में उनकी मदद के लिए कई सेलेब्स आगे आए हैं. लेकिन एक्टर को हाईकोर्ट से फटकार मिली है.
रणवीर सिंह के पीठ पीछे ऋतिक रोशन को मिला था 'डॉन 3' का ऑफर? सामने आई सच्चाई
फिल्म 'डॉन 3' को लेकर रणवीर सिंह ने दावा किया था कि फरहान अख्तर उन्हें फिल्म से रिप्लेस करने ऋतिक रोशन के पास गए थे. लेकिन अब ऋतिक की कास्टिंग से जुड़ी सच्चाई सामने आ चुकी है.
देर रात आया सलमान खान का कॉल, खुशी से बेड पर खड़े हो गए वरुण धवन, लेकिन क्यों?
'बॉर्डर 2' में मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल करने वाले वरुण धवन ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें पर्सनली कॉल किया और उनकी बहुत तारीफ की.