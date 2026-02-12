कौन हैं उदित नारायण की पहली पत्नी? 31 साल बाद लगाया गर्भाशय निकलवाने का आरोप

बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर उदित नारायण फिर चर्चा में आ गए हैं. उनका नाम एक और नए विवाद में फंस गया है. लेकिन इस बार किसी बाहरी नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी रंजना नारायण झा ने उन पर आरोप लगाया है. उनका आरोप है कि उदित ने बिना उनकी इजाजत उनका गर्भाशय (यूटेरस) निकलवा दिया.

और पढ़ें

रंजना ने बिहार के सुपौल महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि उदित के दो भाइयों और दूसरी पत्नी दीपा ने इलाज के बहाने उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवाया था. ये शिकायत 10 फरवरी को दर्ज की गई. रंजना का कहना है कि 1996 में उनका गर्भाशय निकाला गया था, लेकिन उन्हें हाल ही में इस बात का पता चला. जब वो एक दूसरी बीमारी की वजह से डॉक्टर के पास गई थीं.

इस बीच चर्चा होने लगी है कि उदित कि पहली पत्नी हैं कौन और वो क्या करती हैं.

रंजना नारायण झा कौन हैं?

उदित ने 1985 में मुंबई में दीपा से शादी की थी. ये शादी उन्होंने रंजना से शादी के एक साल बाद की थी.

रंजना सुपौल के बलुआ बाजार की रहने वाली हैं. उन्होंने उदित से उस समय शादी की थी, जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. शादी के बाद दोनों बिहार में साथ रह रहे थे. बाद में उदित मुंबई जाकर बॉलीवुड में करियर बनाने लगे. वहीं 1985 में उन्होंने रंजना को तलाक दिए बिना दीपा से शादी कर ली.

Advertisement

रंजना अब 61 साल की हो चुकी हैं. वो बिहार में अकेले रहती हैं. रंजना को उदित से कोई बच्चा नहीं है. जबकि उदित को दीपा से एक बेटा है- आदित्य नारायण.

पहले भी केस कर चुकी हैं रंजना

पहली पत्नी रंजना ने उदित से गुजारा भत्ते की मांग करते हुए केस किया था. वहीं उन्होंने सिंगर पर उन्हें बेघर करने का आरोप भी लगाया था. इस मामले में उदित सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए थे. पहले तो उदित ने सुनवाई के दौरान समझौता करने से इनकार कर दिया. उन्होंने केस लड़ने का फैसला किया. लेकिन बाद में मेंटेनेंस देने के लिए राजी हो गए थे.

हालांकि रंजना ने अपने केस में कहा था कि उदित ने उन्हें बिहार में छोड़ दिया. जब भी वो उनसे मिलने मुंबई जाती हैं, तो कुछ लोग उनका पीछा करते हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नेपाल में एक संपत्ति बेचने के बाद मिले 18 लाख रुपये भी उन्हें नहीं दिए गए.

रंजना ने खुद को उदित की कानूनी पत्नी बताते हुए अपने अधिकार मांगे हैं और खराब होती सेहत के कारण उनके साथ रहने की इच्छा जताई.

---- समाप्त ----