देर रात आया सलमान खान का कॉल, खुशी से बेड पर खड़े हो गए वरुण धवन, लेकिन क्यों?

'बॉर्डर 2' में मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल करने वाले वरुण धवन ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें पर्सनली कॉल किया और उनकी बहुत तारीफ की. वरुण ने ये सब इसलिए सुनाया क्योंकि उनकी हाल ही में जमकर ट्रोलिंग हो रही थी.

वरुण धवन के सपोर्ट में सलमान खान (Photo: ITG)
सनी देओल की दहाड़ और वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ व अहान शेट्टी के जज्बे से सजी फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस अच्छी खासी सफलता हासिल की है. हालांकि शुरुआत में एक्टर वरुण धवन का कास्टिंग पर सवाल उठे थे. अब अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने सक्सेस का जश्न मनाया. इस मौके पर वरुण ने इमोशनल किस्सा शेयर किया.
 
फिल्म 'बॉर्डर 2' की टीम ने फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए 12 फरवरी को मुंबई में मीडिया के साथ एक स्पेशल मीट एंड ग्रीट होस्ट किया. इंटरेक्शन के दौरान, वरुण, जिन्होंने फिल्म में मेजर होशियार सिंह दहिया का रोल किया था, ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें पर्सनली कॉल किया और उनकी बहुत तारीफ की.

वरुण धवन ने क्या कहा?
फिल्म के रिलीज होने से पहले का सफर वरुण धवन के लिए आसान नहीं था. ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया. लोगों ने ट्रेलर में उनकी एक स्माइल को लेकर सवाल उठाए और कहा कि क्या वह परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह दहिया जैसे गंभीर किरदार के साथ न्याय कर पाएंगे? अब इस पर एक बार फिर एक्टर ने चुप्पी तोड़ी.

मीडिया से बातचीत के दौरान वरुण धवन ने बताया कि जब उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था, तब सलमान खान ने उन्हें हौसला दिया. वरुण ने कहा, 'जब यह सब चल रहा था, तो रात को सलमान भाई का फोन आया. वह फोन पर बस हंस रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा—'अच्छी चीजें होने वाली हैं'. बस इतनी सी बात ने मुझे बहुत हिम्मत दी.' वरुण ने आगे बताया कि फिल्म हिट होने के बाद सलमान ने फिर फोन किया. वरुण के मुताबिक, 'रात के 2 बज रहे थे, जब भाई ने मुझसे कहा-'बेटा, मुझे तुम पर गर्व है'. यह सुनकर मैं बिस्तर पर खड़ा हो गया. सलमान भाई आसानी से किसी की तारीफ नहीं करते, उनका यह कहना मेरे लिए किसी अवॉर्ड से कम नहीं था.'

'बॉर्डर 2' का बॉक्स ऑफिस का जलवा
इस फिल्म में न केवल लीड हीरोज बल्कि महिला कलाकारों ने भी अपनी छाप छोड़ी है. अन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा के एक्टिंग को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब सराहा.  इसी के साथ फिल्म बॉर्डर 2 का कुल कलेक्शन 316 करोड़ रुपये हो गया है.

