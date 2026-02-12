scorecardresearch
 
राजपाल यादव को जेल या बेल? कोर्ट ने लगाई फटकार- आपको 25 मौके दिए गए, मगर आदेश की अवहेलना हुई

कॉमेडियन राजपाल यादव ने बीते दिनों चेक बाउंस मामले में सरेंडर किया था. इस बीच राजपाल के 9 करोड़ का कर्ज चुकाने में उनकी मदद के लिए कई सेलेब्स आगे आए हैं. इनमें सलमान खान, अजय देवगन, सोनू सूद जैसे सितारों का नाम शामिल है. मगर इस मामले में कोर्ट से उन्हें जमकर फटकार पड़ी है.

राजपाल यादव को लेकर कोर्ट का फैसला (Photo: Instagram @rajpalofficial)
राजपाल यादव को लेकर कोर्ट का फैसला (Photo: Instagram @rajpalofficial)

बॉलीवुड के स्टार कॉमेडियन राजपाल यादव चेक बाउंस केस में फंसे हैं. 9 करोड़ के कर्ज का ये केस है. जिसे चुकाने में असमर्थ होने के बाद राजपाल को तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने सरेंड करना पड़ा. 12 फरवरी को कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही है. जहां राजपाल को कर्ज ना चुका पाने के लिए कोर्ट से डांट पड़ी है. 

कोर्ट में क्या रखी गईं दलीलें?
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा क्यों वो सजा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? जबकि वो इस बात को कुबूल कर चुके हैं कि उन्होंने पैसे उधार लिए थे. कोर्ट ने कहा कि आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुकाओगे. सजा हो गई तो अब सजा रोकने की बात कर रहे हो.

राजपाल यादव के वकील ने कहा- हमने उसी डेट पर कहा था कि ये मामला सैटल करना चाहते हैं. राजपाल ने कोर्ट में कहे अपने शब्दों का मान रखने के लिए सरेंडर किया है. फिल्म में जो 5 करोड़ की रकम इंवेस्ट की थी, वो उसे चुकाना चाहते हैं. 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है. 

हाईकोर्ट- समझ नहीं आता ये बहस क्यों हो रही है? आपने याचिका दाखिल की थी. जज ने कहा था कि वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे. आपने कहा कि पैसों का भुगतान करेंगे. फिर सालों तक आपने पेमेंट नहीं की. आदेश की अवहेलना की वजह से आपको सरेंडर करना पड़ा. आप पिछला ऑर्डर देखो. आपने कहा था कि जेनुअन ट्रांजेक्शन हुई थी. जहां फिल्म के प्रोडक्शन को फाइनेंस किया गया था. कोर्ट ने नोटिस किया कि आप सेटलमेंट की संभावनाएं तलाश रहे थे. मैं इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोई वजह नहीं देखता हूं. आप मीडिएशन सेंटर गए. वहां भुगतान करने का वादा किया. आपको 25-30 मौके दिए गए. अब इस केस को आप री-ओपन करना चाहते हो? आपको पैसे देने में देरी क्यों हुई, इसकी जानकारी देनी होगी. मुझे आपसे सहानुभूति हो सकती है लेकिन कानून तो कानून है.

राजपाल यादव के वकील ने कहा- याचिकाकर्ता को 2.10 करोड़ रुपये जमा करने हैं. हमें फिल्म इंडस्ट्री और पब्लिक से मदद मिल रही है. 

हाईकोर्ट- इसका किसी भी बात से क्या लेना देना है? 25 बार आपने कहा कि ये कर्ज है. अगर ये अमाउंट जमा करने को तैयार हैं तो आगे सुनवाई जारी रखेंगे. 

राजपाल के वकील ने कहा- हम कोर्ट में बतौर सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने के लिए तैयार हैं. लेकिन राजपाल के परिवार में शादी है, इसलिए हमें जमानत चाहिए. 

सेलेब्स ने की राजपाल की मदद 

मुश्किल की इस घड़ी में राजपाल को सेलेब्स का साथ मिला है. सरेंडर करने से पहले राजपाल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल के अधिकारियों के सामने अपना हाल बयां किया. उन्होंने रोते हुए कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं. उनका कोई दोस्त नहीं है, जो उन्हें मदद कर सके. इस सिचुएशन से उन्हें खुद ही डील करना होगा. राजपाल का ये बयान जैसे ही न्यूज में आया, कॉमेडियन की स्थिति देखकर फैंस और सेलेब्स का दिल पसीज गया. फिल्म इंडस्ट्री से बैक टू बैक कई सेलेब्स ने राजपाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाया. अभी तक करीबन 14 सेलेब्स ने कॉमेडियन को फाइनेंसियल सपोर्ट दिया है. 

इनमें सलमान खान, अजय देवगन, वरुण धवन, डेविड धवन, सोनू सूद, तेज प्रताप यादव, राव इंद्रजीत सिंह, गुरु रंधावा, गुरमीत चौधरी, केआरके, मीका सिंह के नाम शामिल हैं. फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एंप्लाइज (FWICE) ने राजपाल की मदद के लिए लोगों से आगे आने की अपील की है. पूरी इंडस्ट्री को राजपाल के लिए खड़ा होता देख उनकी पत्नी राधा ने सभी का शुक्रिया अदा किया है.  

क्यों जेल गए राजपाल यादव?

ये सारा मामला 2012 में आई एक्टर की फिल्म 'अता पता लापता' के कारण शुरू हुआ. इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया. उनकी पत्नी इसकी प्रोड्यूसर थी. लेकिन राजपाल के निर्देशन में बनी पहली फिल्म बुरी तरह पिटी. इसे दर्शक नहीं मिले. इस मूवी को बनाने के लिए राजपाल ने 2010 में दिल्ली के एक बिजनेसमैन से 5 करोड़ का लोन लिया था. फिल्म के औंधे मुंह गिरने के बाद राजपाल को भारी नुकसान हुआ.

वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो रहे थे. फिर 2018 में मामले ने लीगल मूव लिया. राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ केस किया गया. 5 करोड़ का ये अमाउंट ब्याज के साथ 9 करोड़ हो गया. एक्टर इस केस में पहले भी 2 बार जेल की हवा खा चुके हैं. अंत में जब कोर्ट के दिए अल्टीमेटम पर वो पैसा नहीं चुका सके, तब सरेंडर करने को मजबूर हुए. 

