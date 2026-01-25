scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film Wrap: पलाश ने मिटाई स्मृति की यादें, तलाक के बाद माही ने बेटी के लिए खरीदी लग्जरी कार

पलाश मुच्छल ने फाइनली मूव ऑन करते हुए स्मृति मंधाना की यादों को अपने सोशल मीडिया से मिटा दिया है. वहीं तलाक के बाद माही ने अपनी बेटी तारा के लिए लग्जरी कार खरीदी. पढ़ें आज की सभी बड़ी खबरें.

Advertisement
X
फिल्म रैप में पढ़ें बड़ी खबरें (Photo: Screengrab)
फिल्म रैप में पढ़ें बड़ी खबरें (Photo: Screengrab)

फिल्म और सेलिब्रिटी जगत में आज चर्चा का केंद्र रहीं खबरों को हम आपको फिल्म रैप के जरिए बताते हैं. पलाश मुच्छल ने आखिरकार स्मृति मंधाना की यादों को मिटा दिया. उनकी शादी को टूटे दो महीने बीत चुके हैं. लेकिन अब पलाश ने मूव-ऑन करने का फैसला लिया है. वहीं दूसरी ओर टीवी एक्ट्रेस माही विज खुलकर अपनी जिंदगी को जी रही हैं. पति जय भानुशाली से तलाक के ऐलान के बाद उन्होंने बेटी तारा के लिए एक शानदार और लग्जरी कार खरीदी, जिससे उनके पेरेंटिंग के खास मोमेंट्स की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है.

धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, अल्का याज्ञनिक और ममूटी को पद्म भूषण, 2026 का बड़ा ऐलान!

सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है. इस बार भारतीय सिनेमा के लिए यह साल खास माना जा रहा है, क्योंकि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत और मशहूर गायिका अल्का याज्ञनिक को देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा रहा है. वहीं एक्टर ममूटी भी इस लिस्ट में शामिल हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

धर्मेंद्र को पद्म विभूषण, अल्का याज्ञनिक और ममूटी को पद्म भूषण का हुआ ऐलान
Divya Dutta
गलतियों से सीखा सबक! 48 की उम्र में बिन शादी खुश हैं दिव्या दत्ता, बोलीं- प्यार चाहिए बस
Border 2, Varun Dhawan
बॉर्डर 2 में वरुण धवन ने की ओवर एक्टिंग? उठे सवाल, मेकर्स ने किया बचाव
Singer Prakriti Kakar wedding
शादी के बंधन में बंधी मशहूर सिंगर, बिजनेसमैन पति संग लिए सात फेरे, Photos
prakash raj
'बॉलीवुड बर्बाद हो गया है', प्रकाश राज का चौंकाने वाला बयान, बोले- सब प्लास्टिक है

'बॉलीवुड बर्बाद हो गया है', प्रकाश राज का चौंकाने वाला बयान, बोले- सब प्लास्टिक है

प्रकाश राज भारत के उन गिने-चुने एक्टर्स में से हैं जिन्होंने पिछले 38 वर्षों से लगातार भारत की पांच फिल्म इंडस्ट्री- तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में काम किया है. उन्हें सभी जगह अच्छी सफलता मिली है. लेकिन अब उनका मानना है कि तमिल और मलयालम फिल्में, हिंदी सिनेमा से कहीं बेहतर हैं. उनके अनुसार, 2000 के दशक के मध्य में मल्टीप्लेक्स का दौर शुरू होने के बाद हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से दूर हो गया है.

Advertisement

स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाए चीटिंग के आरोप, अब पलाश मुच्छल ने डिलीट की क्रिकेटर संग फोटोज

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल की शादी टूटे हुए करीब 2 महीने का समय बीत चुका है. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों का जिक्र होता रहता है. हाल ही में क्रिकेटर के दोस्त एक्टर विद्यान माने ने पलाश पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

तलाक के बाद भी नहीं टूटा माही-जय का रिश्ता, एक्ट्रेस ने खरीदी 50 लाख की गाड़ी, खुश हुए Ex- पति

तलाक के बाद माहीौ ने अपनी बेटी तारा के लिए एक शानदार और लग्जरी कार खरीदी, जिससे उनके पेरेंटिंग के खास मोमेंट्स की चर्चा सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही है.

Shah Rukh Khan की कल्ट फिल्म को सलाम है King की रिलीज डेट! ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने बदल दिया था करियर

सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का इंतजार बॉलीवुड फैन्स को तब से है जब ये पहली बार अनाउंस हुई थी. पोस्टर और शाहरुख के फर्स्ट लुक आने के बाद लोगों की जिज्ञासा और उछाल मारने लगी. अब फाइनली मेकर्स ने क्रिसमस 2026 के लिए ‘किंग’ की रिलीज डेट कन्फर्म कर दी है. लेकिन ‘किंग’ की रिलीज डेट अनाउंसमेंट, शाहरुख की एक आइकॉनिक फिल्म को ट्रिब्यूट जैसी भी लगती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement