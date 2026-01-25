scorecardresearch
 
स्मृति मंधाना के दोस्त ने लगाए चीटिंग के आरोप, अब पलाश मुच्छल ने डिलीट की क्रिकेटर संग फोटोज

सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर ट्रोलिंग का सामना कर रहे हैं. क्रिकेटर स्मृति मंधाना के दोस्त एक्टर विद्यान माने ने उनपर गंभीर आरोप लगाए थे. अब इन आरोपों के बीच पलाश ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से स्मृति संग फोटोज को हटा दिया है.

स्मृति संग पलाश ने हटाई अपनी फोटोज (Photo: Instagram @palash_muchhal)
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और सिंगर-डायरेक्टर पलाश मुच्छल की शादी टूटे हुए करीब 2 महीने का समय बीत चुका है. लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं दोनों का जिक्र होता रहता है. हाल ही में क्रिकेटर के दोस्त एक्टर विद्यान माने ने पलाश पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. 

स्मृति संग पलाश ने डिलीट की अपनी फोटोज

पलाश मुच्छल पर विद्यान माने ने 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था. साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया कि सिंगर ने स्मृति मंधाना को चीट किया. वो एक लड़की के साथ बिस्तर पर पकड़े गए, जिसके बाद स्मृति की महिला क्रिकेटर दोस्तों ने उन्हें खूब पीटा. विद्यान माने के इन दावों ने सोशल मीडिया पर सनसनी सी मचाई. 

अब स्मृति संग रिश्ता टूटने के करीब 2 महीनों बाद डायरेक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से उनकी तस्वीरों को भी हटा दिया है. पलाश ने स्मृति के साथ अपनी हर उस फोटो को डिलीट किया, जो अभी तक उन्होंने नहीं हटाई थी. सोशल मीडिया पर लोगों का दावा है कि पलाश ने ये कदम तब उठाया, जब उनपर चीटिंग जैसे आरोप लगे. 

पलाश मुच्छल पर लगे गंभीर आरोप

पलाश और स्मृति की एकसाथ कई फोटोज थीं, जिसे डायरेक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था. इनमें से उनकी स्मृति संग महिला क्रिकेट वर्ल्डकप की जीत वाली फोटो भी थी, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. दोनों की शादी वर्ल्ड कप खत्म होने से कुछ दिनों बाद यानी 23 नवंबर को होनी थी. लेकिन तभी अचानक शादी रुक गई. ऐसी खबरें सामने आने लगीं कि दोनों की शादी इसलिए टूटी क्योंकि पलाश ने क्रिकेटर को धोखा दिया. 

लेकिन दोनों में से किसी ने इन खबरों की पुष्टि नहीं की. पलाश और स्मृति ने 8 दिसंबर के दिन अपनी शादी टूटने की खबर को कंफर्म किया. पलाश ने ये भी कहा कि उनकी इमेज पर उठ रहे सवालों पर वो एक्शन लेंगे. अब एक बार फिर उनकी चीटिंग की खबरें सामने आई हैं. हालांकि पलाश ने एक्टर विद्यान माने के दावों के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का केस किया है. साथ ही उन्होंने इन सभी बातों को झूठा भी बताया. 

बात करें पलाश मुच्छल के वर्क फ्रंट की, तो वो जल्द एक्टर श्रेयस तलपड़े के साथ एक फिल्म बनाने वाले हैं जिसकी अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले ही हुई है.

