Shah Rukh Khan की कल्ट फिल्म को सलाम है King की रिलीज डेट! ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने बदल दिया था करियर

सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म ‘किंग’ का इंतजार बॉलीवुड फैन्स को तब से है जब ये पहली बार अनाउंस हुई थी. पोस्टर और शाहरुख के फर्स्ट लुक आने के बाद लोगों की जिज्ञासा और उछाल मारने लगी. अब फाइनली मेकर्स ने क्रिसमस 2026 के लिए ‘किंग’ की रिलीज डेट कन्फर्म कर दी है. लेकिन ‘किंग’ की रिलीज डेट अनाउंसमेंट, शाहरुख की एक आइकॉनिक फिल्म को ट्रिब्यूट जैसी भी लगती है.

और पढ़ें

‘किंग’ की रिलीज डेट

एक छोटे से वीडियो के साथ मेकर्स ने 24 दिसंबर 2026 की रिलीज डेट अनाउंस की. एक मिनट से भी छोटे इस वीडियो में शाहरुख का एक नया लुक है, जो टाइटल रिवील वीडियो से यंग लग रहा है. इस वीडियो का मकसद शाहरुख के किरदार को ‘Fear’ का फेस बताना है. वीडियो में लिखा है— It’s Time To Roar And End The Year With Fear! यानी ‘वक्त आ गया है दहाड़ने का और ये साल डर के साथ खत्म करने का’.

डेट अनाउंसमेंट वीडियो में बाकी सारे शब्द वाइट कलर में हैं. लेकिन पहले वाइट में लिखा Fear रंग बदलता है और लाल हो जाता है. क्लियर है कि ‘किंग’ के इस वीडियो में Fear पर खास फोकस है. Fear यानी डर. क्या इससे आपको शाहरुख की कोई आइकॉनिक फिल्म याद आई?

Advertisement

‘डर’ से ‘किंग’ का कनेक्शन

शाहरुख के करियर में डायरेक्टर यश चोपड़ा की फिल्म ‘डर’ का बहुत बड़ा रोल है. ‘दीवाना’ से रोमांटिक डेब्यू और ‘बाजीगर’ के दिल दहला देने वाले नेगेटिव रोल से शाहरुख को पहचान तो मिल गई थी. लेकिन ‘डर’ के साइको-लवर अवतार ने शाहरुख को अलग लेवल पर पहुंचा दिया था. शाहरुख फिल्म के विलेन थे, लेकिन हीरो सनी देओल से ज्यादा चर्चा उन्हें मिली. और ‘डर’ शाहरुख की पहली ब्लॉकबस्टर बनी.

‘डर’ की रिलीज का साल था 1997 और तारीख थी 24 दिसंबर. यानी ‘किंग’ इस आइकॉनिक फिल्म के ठीक 33 साल बाद रिलीज होगी. इसलिए ‘किंग’ का डेट अनाउंसमेंट वीडियो ‘डर’ को एक सीधा थ्रोबैक लगता है. वीडियो में शाहरुख की आवाज में डायलॉग भी है— ‘डर नहीं, दहशत हूं!’

लेकिन क्या ये कनेक्शन सिर्फ शाहरुख की आइकॉनिक फिल्म की सेम रिलीज डेट को याद करने तक लिमिटेड है? या ‘किंग’ में शाहरुख के किरदार का डिजाइन भी ‘डर’ की याद दिलाता है? ये देखने के लिए कम से कम ‘किंग’ के ट्रेलर का इंतजार तो करना ही पड़ेगा.

‘किंग’ की डेट अनाउंसमेंट के साथ फिल्म का प्रमोशन भी किक-ऑफ हो चुका है. अब टीजर, ट्रेलर और दूसरे प्रमोशनल एसेट्स भी आएंगे. ‘किंग’ की कहानी को अभी तक बहुत छुपाकर रखा गया है. देखना है कि 24 दिसंबर आने तक शाहरुख की ‘किंग’ के लिए कैसा माहौल बनता है.

---- समाप्त ----