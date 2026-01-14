Film Wrap: नुपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में छाए सलमान खान, सीएम योगी से मिलकर बदल गए रैपर बादशाह

फिल्म रैप में पढ़ें बुधवार की एंटरटेनमेंट जगत की बड़ी खबरें, नुपुर सेनन और स्टेबिन बेन के मुंबई रिसेप्शन में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां सलमान खान की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. वहीं दूसरी ओर, रैपर बादशाह भी चर्चा में रहे, जब गोरखपुर महोत्सव से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं साझा करते हुए इसे 'अजीब-सी शांति' देने वाला अनुभव बताया.

'टॉक्सिक' के इंटीमेट सीन्स पर बवाल, यश संग रोमांस कर घिरी एक्ट्रेस, डिलीट किया इंस्टा अकाउंट

साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का टीजर विवादों में फंस गया है. वीडियो में दिखे इंटीमेट सीन पर बवाल कटा है. वायरल सीन में कब्रिस्तान के बाहर कार के अंदर यश और मॉडल को इंटीमेट होते दिखाया गया. ये सीन ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस बेहाट्रिज तौफेनबाख (Beatriz Taufenbach) ने किया है.

नूपुर-स्टेबिन के रिसेप्शन में सलमान खान ने स्वैग में ली एंट्री, कृति के बॉयफ्रेंड पर टिकीं सबकी निगाहें

एक्ट्रेस नूपुर सेनन और सिंगर स्टेबिन बेन शादी करके ऑफिशियली एक-दूजे के हो चुके हैं. उदयपुर में शाही वेडिंग के बाद कपल ने 13 जनवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन रखा.

योगी आदित्यनाथ से मिलकर बादशाह को मिली 'शांति', बोले- उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं...

रैपर-सिंगर बादशाह ने मंगलवार, 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के तहत आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म किया. परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस मुलाकात के एक दिन बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर उनकी साथ की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि इस मुलाकात के बाद से उन्हें एक अलग ही तरह की शांति महसूस हो रही है.

कौन हैं पंजाबी सिंगर तलविंदर, दिशा पाटनी संग डेटिंग की चर्चा, क्यों नहीं दिखाते चेहरा?

पंजाबी सिंगर तलविंदर इस समय हेडलाइन्स में बने हुए हैं. वजह है एक्ट्रेस दिशा पाटनी संग उनके लिकंअप की चर्चा. दरअसल, नूपुर सेनन और स्टेबिन की शादी में दिशा और तलविंदर एक दूजे का हाथ थामे दिखे थे. रिसेप्शन पार्टी में भी दोनों साथ नजर आए. दिशा और तलविंदर के साथ में कई वीडियोज सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं. दोनों की नजदीकियां देख उनके डेटिंग की चर्चा जोरों-शोरों पर हो रही है.

'ओ रोमियो' के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दायर, गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने मांगे 1 करोड़, रिलीज रोकने की मांग

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंस गई है. गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्ममेकर्स के खिलाफ नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा दायर किया है. वकील डीवी सरोज ने पहले ही फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल भारद्वाज, रोहन नरुला (स्क्रीन राइटर), फिल्म प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को नोटिस जारी कर दिया था. इस नोटिस को उस्तारा की बेटी सानोबर शेख की तरफ से दिया गया था. अब मुंबई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है.

