'ओ रोमियो' के मेकर्स के खिलाफ मुकदमा दायर, गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी ने मांगे 1 करोड़, रिलीज रोकने की मांग

शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' रिलीज से पहले कानूनी पचड़े में फंस गई है. गैंगस्टर हुसैन उस्तारा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्ममेकर्स के खिलाफ नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा दायर किया है. वकील डीवी सरोज ने पहले ही फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल भारद्वाज, रोहन नरुला (स्क्रीन राइटर), फिल्म प्रोड्यूसर नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को नोटिस जारी कर दिया था. इस नोटिस को उस्तारा की बेटी सानोबर शेख की तरफ से दिया गया था. अब मुंबई कोर्ट में 1 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है.

शाहिद की फिल्म पर बवाल

नोटिस में बताया गया था कि अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' को सीधे तौर पर और इनडायरेक्टली सच्ची घटनाओं पर बेस्ड बताया जा रहा है. ये मूवी काफी हद तक हुसैन उस्तारा की जिंदगी से मिलती-जुलती है. इसमें कथित तौर पर उनका विवादित अतीत शामिल है. नोटिस में इस बात पर गौर डाला गया- ''आपने न तो मेरे क्लाइंट से सहमति ली, न लाइसेंस, न असाइनमेंट और न ही कोई अनुमति ली. सिर्फ मेरे क्लाइंट के पास ही उनके दिवंगत पिता की लीगेसी और कहानी को संभालने, बचाने और कंट्रोल करने का कानूनन हक है. बिना सहमति के किसी कथित आपराधिक बिहेवियर को नाटकीय, बढ़ा-चढ़ाकर या काल्पनिक तरीके से दिखाना दिवंगत शख्स की गरिमा, सम्मान और सामाजिक स्थिति को नुकसान पहुंचाना है, जिसमें उनका परिवार और मेरा क्लाइंट भी शामिल है.''

नोटिस में बिना मंजूरी लिए कमर्शियल शोषण करने, सम्मान को ठेस पहुंचाने, गरिमा और मानसिक पीड़ा के लिए एक करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की गई है. साथ ही फिल्ममेकर्स से इसे लेकर सभी प्रोडक्शन, प्रमोशन, रिलीज या स्क्रीनिंग (डिजिटल को शामिल करते हुए) तुरंत रोकने की मांग की गई. हालांकि फिल्ममेकर्स का कहना है कि फिल्म के अंत में डिस्क्लेमर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति (जिंदा या मृत) के नाम, कैरेक्टर या इतिहास से कोई भी समानता पूरी तरह से इत्तेफाक से और अनजाने में है. मेकर्स का दावा है कि माफिया/गैंगस्टरों को मीडिया या असल जिंदगी में दिखाने के लिए ऐसा नाम इस्तेमाल करना आम है.

शाहिद कपूर की ये फिल्म 13 फरवरी को रिलीज होने वाली है. इसमें तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी भी अहम रोल में दिखेंगे. फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया है. शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी ने इससे पहले 'कमीने' (2009), 'हैदर' (2014) और 'रंगून' (2017) में काम किया है.



