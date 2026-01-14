योगी आदित्यनाथ से मिलकर बादशाह को मिली 'शांति', बोले- उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं...

रैपर-सिंगर बादशाह ने मंगलवार, 13 जनवरी को गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह के तहत आयोजित बॉलीवुड नाइट में परफॉर्म किया. परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस मुलाकात के एक दिन बाद बादशाह ने सोशल मीडिया पर उनकी साथ की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि इस मुलाकात के बाद से उन्हें एक अलग ही तरह की शांति महसूस हो रही है.
योगी आदित्यनाथ से मिले बादशाह
बादशाह ने सीएम योगी को फूलों का गुलदस्ता दिया और उनसे आराम से बैठकर बातें कीं. इस दौरान वो उनकी ओर निहारते हुए दिखाई दिए. बादशाह ने सीएम योगी से हुई मुलाकात कैसी रही इसके बारे में भी बताया.
इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए बादशाह ने लिखा- आज योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर एक अजीब-सी शांति महसूस हुई. चेहरे पर एक अलग ही रोशनी है- वो तेज जो शब्दों से नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता से आता है. बेहद शांत, बेहद सहज… जानवरों के लिए प्यार, इंसानों के लिए करुणा, और जिंदगी का एक ही उद्देश्य- अपने देश की सेवा, अपने धर्म की रक्षा और अपने लोगों के लिए समर्पण.
उन्होंने आगे लिखा- जो लोग उन्हें दूर से देखते हैं, वो बहुत कुछ नहीं देख पाते. पास से देखने पर समझ आता है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत सत्ता नहीं, बल्कि संवेदना है.
बादशाह ने गोरखपुर महोत्सव की वीडियोज इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी शेयर कीं. जहां वो स्टेज पर धमाल मचाते नजर आए. वहीं फैंस उनके गाने पर झूमते दिखे. इस महोत्सव में पवन सिंह और रवि किशन ने भी खूब रंग जमाया था.
नॉर्थ अमेरिका टूर के दौरान लगी थी चोट
बादशाह को हाल ही में उनके नॉर्थ अमेरिका टूर के दौरान आंख में चोट लगी थी. आखिरी शो के दौरान परफॉर्मेंस शुरू होते ही उनकी आंख में कुछ चला गया, जिससे उन्हें काफी परेशानी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शो पूरा किया.
वर्क फ्रंट की बात करें तो जुगनू सिंगर बादशाह अमेरिका में अपने The Unfinished Tour पर थे, जो 5 सितंबर 2025 को वर्जीनिया से शुरू हुआ और 20 सितंबर 2025 को शिकागो में खत्म हुआ.