Film Wrap: डिलीवरी के 20 दिन बाद भारती सिंह का कमबैक, कटरीना-विक्की ने किया बेटे का नाम अनाउंस

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में आज दो बड़ी खबरें चर्चा में रहीं. कॉमेडियन भारती सिंह ने डिलीवरी के सिर्फ 20 दिन बाद ही काम पर वापसी कर सबको हैरान कर दिया और एक बार फिर अपनी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को साबित किया. वहीं बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने बेटे का नाम फाइनली अनाउंस कर दिया. कपल ने अपने लाडले का नाम विहान कौशल रखा है, जिसका मतलब नई शुरुआत और सुबह की पहली किरण होता है. दोनों खबरों ने फैंस के बीच खुशी और तारीफें बटोरीं. खबरों और एंटरटेनमेंट कंटेंट के बारे में और जानने के लिए पढ़ें हमारा बुधवार का फिल्म रैप.
आखिरी फिल्म में धर्मेंद्र का डांस सीन, उठने में थी तकलीफ, मगर रात 3 बजे किया शूट, कोरियोग्राफर ने बताया
चित्रांगदा सिंह को जल्द फिल्म 'द बैटल ऑफ गलवान' में सलमान खान के साथ देखा जाने वाला है. ये पहली बार है जब चित्रांगदा, सुपरस्टार संग स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इस बीच उन्होंने सलमान के साथ काम करने के अपने एक्सपीरिएंस पर बात की. इंडिया टुडे/आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत में एक्ट्रेस ने सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करने की अपनी एक्साइटमेंट शेयर की.
कटरीना कैफ ने रिवील किया बेटे का नाम, शेयर की तस्वीर, लिखा- दुआएं पूरी हुईं
बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वजह उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बेहद खास खुशखबरी है, कपल ने आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म करते हुए अपने बेटे के नाम का खुलासा कर दिया है, जो कि सच में बेहद प्यारा है.
डिलीवरी के 20 दिन बाद काम पर लौटीं भारती, बोलीं- किशमिश मांगी काजू मिला, हर्ष है कसूरवार
कॉमेडियन भारती सिंह दूसरी बार मां बन गई हैं. उन्होंने 19 दिसंबर को बेटे को जन्म दिया था. डिलीवरी के लगभग 20 दिनों के अंदर ही भारती काम पर लौट आई हैं.
मोनालिसा को बांहों में लेकर झूमा हीरो, शूट किया रोमांटिक सीन, दिखी केमिस्ट्री, Video
महाकुंभ से वायरल हुईं मोनालिसा की जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री होने वाली है. फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से वो डेब्यू करेंगी.
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में तारा सुतारिया का नया अवतार, 2026 की बड़ी रिलीज के लिए तैयार
साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बज हुआ है. 'टॉक्सिक' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. यश फिल्म के लीड हीरो हैं. यश के साथ 'टॉक्सिक' में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हसीनाएं हैं. इनमें से एक तारा सुतारिया हैं. तारा के करियर की शुरूआत टीवी से हुई थी. टीवी पर पहचान बनाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली, जिसकी फैन्स को उम्मीद थी.