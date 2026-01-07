बॉलीवुड की ही-मैन धर्मेंद्र तो अब इस दुनिया में नहीं रहे. मगर अपने किरदारों और फिल्मों के जरिए वो फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसने हर किसी को इमोशनल कर दिया. अब फिल्म के कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने धर्मेंद्र को लेकर कुछ खास बातें साझा की हैं.

धर्मेंद्र के बारे में क्या बोले विजय?

विजय गांगुली ने बताया कि आखिरी फिल्म इक्कीस की शूटिंग के दौरान उम्र की वजह से कमजोरी होने के बावजूद भी धर्मेंद्र अपने डांस स्टेप्स खुद से परफॉर्म करते थे. Pinkvilla संग बातचीत में कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने कव्वाली सीक्वेंस की शूटिंग को याद करते हुए कहा- रात के करीब 2.30-3 बजे थे. हमने उनसे (धर्मेंद्र) कहा था कि उन्हें बस थोड़ा सा डांस करना है और वो जो भी अपने हिसाब से करना चाहें कर सकते हैं.

'लेकिन उन्होंने पूछा कि बाकी सब क्या कर रहे हैं? हमने उन्हें दिखाया कि बाकी दूसरे लड़के एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर एक पैर से डांस स्टेप कर रहे हैं. तो इसपर उन्होंने पूछा था- मैं यह क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने फिर वो स्टेप करने की जिद की. वो बैठे हुए थे, क्योंकि उनके लिए बार-बार उठना थोड़ा मुश्किल था...वो उठे और उन्होंने फिर स्टेप्स किए. आख़िर में हमने उनसे कहा कि वो अब और न करें, क्योंकि अगर हम कई बार रिटेक लेते तो वो फिजिकली काफी थक जाते.

धर्मेंद्र ने सच्चाई से निभाया रोल

कोरियोग्राफर ने आगे कहा- सच कहूं तो उस समय डांस करना उनके किरदार के लिए ज्यादा जरूरी भी नहीं था, लेकिन पर्सनली उन्हें लगता था कि उन्हें अपना 100% देना है. वो यह भी महसूस कर रहे थे कि किसी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो यह नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने यह करके दिखाया. हम सबने उनकी तारीफ में कहा था 'वाह...शानदार.'

धर्मेंद्र की यही खासियत थी कि वो अपने हर एक किरदार को पूरी सच्चाई से निभाते थे. 89 की उम्र में निधन होने से कुछ वक्त पहले तक वो काम में एक्टिव रहे. दमदार एक्टिंग हो या फिर फिटनेस, उन्होंने हर तरह से फैंस को इंस्पायर किया है. यही वजह है कि उनके निधन से उनके लाखों-करोड़ों फैंस का दिल टूट गया है.

