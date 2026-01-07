scorecardresearch
 
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' में तारा सुतारिया का नया अवतार, 2026 की बड़ी रिलीज के लिए तैयार

साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी, जिसमें तारा सुतारिया एक नए और पावरफुल अवतार में नजर आएंगी. फिल्म कन्नड़ एक्शन थ्रिलर है, जिसका निर्देशन गीथू मोहनदास कर रहे हैं.

तारा सुतारिया को मिलेगी सक्सेस (PHOTO: Instagram @tarasutaria)
तारा सुतारिया को मिलेगी सक्सेस (PHOTO: Instagram @tarasutaria)

साउथ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर बज हुआ है. 'टॉक्सिक' 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक मानी जा रही है. यश फिल्म के लीड हीरो हैं. यश के साथ 'टॉक्सिक' में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हसीनाएं हैं. इनमें से एक तारा सुतारिया हैं. तारा के करियर की शुरूआत टीवी से हुई थी. टीवी पर पहचान बनाने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा. लेकिन हिंदी सिनेमा में उन्हें वो सक्सेस नहीं मिली, जिसकी फैन्स को उम्मीद थी. 

 'टॉक्सिक' में तारा एक नए अवतार में दुनिया के सामने होंगी. जानते हैं कि यश की फिल्म में उनका रोल कितना पावरफुल और असरदार होने वाला है. 

'टॉक्सिक' से बनेगा तारा का करियर?
गीथू मोहनदास के निर्देशन में बनी कन्नड़ एक्शन थ्रिलर 'टॉक्सिक' 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. 8 जनवरी को यश के जन्मदिन के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया जाएगा. 

इस फिल्म में तारा सुतारिया REBECCA के किरदार में हैं. फिल्म के फर्स्ट लुक में वो खतरनाक वाइब्स देती नजर आईं. एक्ट्रेस के हाथ में बंदूक थी और वो शॉर्ट हेयरस्टाइल में बॉस लेडी लगीं. फिल्म में एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक देखकर माना जा रहा है कि ये उनके करियर के लिए टॉर्निंग पॉइंट साबित होने वाली है. 

यश की फिल्म में तारा सुतारिया को कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं टक्कर देनी वाली हैं. इन हसीनाओं के बीच तारा कैसे निखर कर बाहर आएंगीं, ये फिल्म रिलीज पर ही कुछ कहा जा सकता है. 

हिंदी फिल्मों में नहीं मिली कामयाबी
तारा ने 2010 में डिज्नी चैनल के 'बिग बड़ा बूम' से होस्टिंग की शुरुआत की. उन्होंने 'द सुइट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर' और 'ओए जस्सी' में जैसे शोज में अभिनय करके फैन्स का दिल जीता. टीवी पर तारा को पहचान मैडी और विनी जैसे किरदारों से मिली. 

2019 में उन्होंने 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्मी सफर शुरू किया, जिसमें टाइगर श्रॉफ और अनन्या पांडे मुख्य भूमिकाओं में थे. इसके बाद 'मरजावां' (2019) में जोया का रोल निभाया. तारा ने 'तड़प', 'हीरोपंती 2' में रोमांटिक भूमिकाएं कीं. 'एक विलेन रिटर्न्स' और 'अपुरवा' जैसी मूवीज में काम किया. लेकिन आज भी तारा हिंदी सिनेमा में वो मुकाम नहीं पा सकी हैं, जिसकी हकदार हैं. 
 
माना जा रहा है कि यश की 'टॉक्सिक' से उनके करियर के सितारे चमक सकते हैं.

