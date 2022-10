हम सभी का कार्टून नेटवर्क चैनल से गहरा रिश्ता रहा है. 2002 का समय था जब हम टॉम एंड जेरी शो, स्कूबी डू, पावरपफ गर्ल्स, जॉनी ब्रावो जैसे बढ़िया कार्टून्स देखा करते थे. वो समय था जब जिंदगी मस्त और आसान थी. स्कूल से आने के बाद सभी अपने टेलीविजन के सामने बैठकर अपने फेवरेट कार्टून्स को कार्टून नेटवर्क पर देखा करते थे. टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आज नए कार्टून शो की भरमार है, लेकिन फिर भी मन में ये बात आती है कि हमारे समय वाली बात इन शोज में नहीं.

नहीं रहा कार्टून नेटवर्क

अब चीजें बदल गई हैं. इसी के साथ कार्टून नेटवर्क को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है. वॉर्नर ब्रोज एनिमेशन और कार्टून नेटवर्क स्टूडियोज ने ऐलान किया है कि वह साथ में मिलने जा रहे हैं. वॉर्नर ब्रोज टेलीविजन ग्रुप में चीजों को बदले जाने की खबर है. साथ ही बताया जा रहा है कि कार्टून नेटवर्क की टीम से कई लोगों को निकाला गया है. इस खबर के सामने आने के बाद से फैंस परेशान और दुखी हो गए हैं.

फैंस के निकले आंसू

एबीसी न्यूज के मुताबिक, वॉर्नर ब्रोज टेलीविजन ग्रुप (WBTVG) ने मंगलवार, 12 अक्टूबर को ऐलान किया था कि वह 26% कर्मचारियों को हटा रहे हैं. इसमें स्क्रिप्टेड, अनस्क्रिप्टेड और एनिमेशन की मिलाकर 125 पोजीशन शामिल हैं. जब से यह खबर सामने आई है ट्विटर पर यूजर्स और फैंस ने दुख जताना और पुराने कार्टून नेटवर्क को याद करना शुरू कर दिया है. #RIPCartoonNetwork तेजी से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रेंड में कई यूजर्स ने ओरिजिनल कार्टून नेटवर्क को श्रद्धांजलि दी थी.

Thanks cartoon network for making my childhood awesome. pic.twitter.com/QEAuLqJY4p — Anchit Bose (@AnchitBose) October 14, 2022

Cartoon Network TV channel is shutting down its services after 30 years. The company will be merged with Warner Bros. to create digital content. pic.twitter.com/4vLuYsUyJV — LetsCinema (@letscinema) October 14, 2022

Hungama, Pogo & Disney ye sb toh bache hai uske saamne... I lived my childhood with Cartoon Network.. Grown up watching it — Aniket Tiwari (@anii_tiwarii) October 14, 2022

It was always Cartoon Network over Disney and Nickelodeon for me 🥹🫶🏾 — Modern Day Esther 👑 (@ModernEsther_) October 14, 2022

End of an Era, RIP Cartoon Network 😢 pic.twitter.com/JumJJHrXoo — All Things DC MD VA (@TheDMVDaily) October 14, 2022

Thank you for all those memories 🥲 Tom & Jerry , Scooby do, Popeye, powerpuf girls , courage, looney toones and many more❤️

Now I am really getting aged feel🤧#CartoonNetwork — Loner (@Memorieslives) October 14, 2022

RIP Man. Cartoon Network was literally the GOAT. So many childhood memories like Ben 10, Tom and Jerry were aired by CN. Thanks for making my childhood enjoyable. https://t.co/T48QrNOaMa — Hriday (@Hriday1812) October 14, 2022

so cartoon network gon be gone just like that? pic.twitter.com/iMaQH6vn1R — klaus. (@klaus38003713) October 14, 2022

याद हैं वो दिन?

कार्टून नेटवर्क वो चैनल है, जिसने हम सभी को ढेरों प्यारे और मजेदार कार्टून कैरेक्टर दिए हैं. इसके साथ ही इसके शोज में अलग तरह की कहानियों को बच्चे खूब पसंद करते थे. सामुराइ जैक, करिज द कॉवर्डली डॉग, डेक्स्टर लैब्रॉरेट्री, एड एड एंड एडी, टीन टाइटन्स, बेन 10 जैसे कार्टून कैरेक्टर हम सभी के बचपन का बड़ा हिस्सा रहे हैं. ऐसे में फैंस का इसे लेकर दुखी होना लाजिमी है.

हम सभी को कार्टून नेटवर्क और उसके कार्टून कैरेक्टर की बेहद याद आएगी.